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Kimin ikramiyesi hangi gün yatacak? 5000 TL ikramiyeyi 11-12-13-14 Kasım'da SGK, SSK, Bağ-Kur, 4A, 4B, 4C ve bütün emekliler alıyor

Kasım ayıyla birlikte, milyonlarca emeklinin merakla beklediği emekli maaşı ödeme tarihleri netleşti. Bu anlamda SGK, SSK, Bağ-Kur, 4A, 4B, 4C ve bütün emekliler için tarih açıklandı: Kimin ikramiyesi hangi gün yatacak? İşte detaylar...

Kimin ikramiyesi hangi gün yatacak? 5000 TL ikramiyeyi 11-12-13-14 Kasım'da SGK, SSK, Bağ-Kur, 4A, 4B, 4C ve bütün emekliler alıyor
YAŞAM
Yayın Tarihi : 10-11-2023 17:01

Emekli vatandaşlarımız, her ay düzenli olarak aldıkları maaşların yanı sıra, Cumhuriyet Bayramı'na özel ikramiyelerinin de ne zaman ödeneceğini sorguluyorlar. Bu özel ve bilgilendirici rehberimizde, Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklilerinin Kasım 2023 maaş ödeme günlerini detaylandırıyoruz.

Emekli Maaşları ve İkramiye Ödemeleri

Bu yıl, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı anısına, emeklilere 5 bin TL ikramiye ödenecek. Emeklilerimizin maaş zammı ve ikramiye ödemeleri konusundaki son gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyoruz. 

Emekliye 5 bin TL ödeme 11 Kasım Cumartesi günü başlıyor. SGK ödemeleri 11-12-13 Kasım'da, BAĞKUR 14 Kasım'da yapılacak.

Tahsis Numarasına Göre Emekli Maaşları

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için maaş ödemeleri, tahsis numaralarının son hanelerine göre belirlenen tarihlerde yapılacak. Emekli maaşlarının ödeme günlerini bu bölümde sizler için listeledik.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için Kasım 2023 maaş ödeme tarihleri, tahsis numaralarının son hanesine göre düzenlenmektedir. Eğer emekli maaşı ödeme günü Cumartesi'ye denk geliyorsa, ödeme Cuma günü yapılmakta; Pazar gününe denk geliyorsa ödeme Pazartesi günü gerçekleştirilmektedir.

SSK Emeklilerinin Kasım 2023 Maaş Ödeme Tarihleri

SSK emeklilerimizin Kasım ayı içerisindeki maaş ödeme tarihleri şu şekildedir:

  • Tahsis numarası sonu 9 olanlar için 17 Kasım,
  • Sonu 7 olanlar için 18 Kasım,
  • Sonu 5 olanlar için 19 Kasım,
  • ve böyle devam eden bir liste şeklinde tüm tarihler verilmelidir.

Bağ-Kur Emeklilerinin Kasım 2023 Maaş Ödeme Tarihleri

Bağ-Kur emeklileri için ise ödeme planı şöyle düzenlenmiştir:

  • Tahsis numarası sonu 9, 7, 5 olanlar için 25 Kasım,
  • Sonu 3, 1 olanlar için 26 Kasım,
  • ve devamında gelen tüm tahsis numaralarına göre sıralı tarihler...

Bu ödeme planlaması, emeklilerin maaşlarını zamanında ve düzenli bir şekilde almalarını sağlamak için tasarlanmıştır. Emekliler, tahsis numaralarının son hanelerini kontrol ederek, maaşlarının hangi gün hesaplarına yatırılacağını kolaylıkla öğrenebilirler.

 

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