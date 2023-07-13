Kia, tüm markalara gözdağı verdi! O modeli 489.900 TL indirimle satıyor! Bayilerde kuyruk oldu

O modeli 489.900 TL indirimle satıyor! Bayilerde kuyruk oldu! Kia, tüm markalara gözdağı verdi- 2023 model Kia araçlarının fiyatlarında yaşanan gelişmeler, otomobil severler arasında heyecan yaratmaktadır. Birçok kişi, en iyi fırsatlardan yararlanarak kaliteli bir hizmete erişme imkanıyla ilgilenmektedir. Fiyatların oluşumunda ÖTV indirimleri ve diğer faktörler etkili olmaktadır. Bu haberle birlikte Kia hayranları hızla başvuru yapma aşamasına geçmeye hazırlanmaktadır.

Fiyatlardaki düşüş, ÖTV indirimleri ve diğer etkenlerle birlikte her geçen gün artmaktadır. Bu durum, kişilere uygun fiyatlarla Kia araç sahibi olma avantajı sunmaktadır. Kia markası, araçlarını en iyi şekilde ve uygun koşullarda sunarak müşterilere istediklerini vermektedir. Bugünün en popüler araç sınıfına sahip olan Kia, kişilere fırsatlarla dolu bir hizmet döngüsü sunmaktadır.

Siz de Kia araçlarıyla en iyi imkanlardan faydalanabilirsiniz. Son dönemin en gözde araçlarından biri olan Kia Niro, birinci sınıf özelliklere sahip araçlar olarak öne çıkmaktadır. Araçların en iyi olanaklarla sunulması ve kişilerin bu araçlardan faydalanması, müşterileri memnun eden bir gelişme olarak değerlendirilmektedir. Bu kişiler, beğendikleri markanın aracını uygun fiyat seçenekleriyle satın almak için harekete geçmektedir.

2023 model KIA engelli araç fiyatları aşağıda belirtilmiştir:

2023 Kia Stonic 1.2L 84 PS Manuel Cool Benzin: 489.900 TL

2023 Kia Stonic 1.0L 100 PS Manuel Cool Benzin: 499.500 TL

2023 Kia Stonic 1.4L 100 PS Otomatik Cool Benzin: 517.600 TL

2023 Kia Stonic 1.4L 100 PS Otomatik Business Benzin: 541.900 TL

2023 Kia Stonic 1.4L 100 PS Otomatik Elegance Benzin: 556.800 TL

2023 Kia Stonic 1.0L 100 PS DCT (Otomatik) Elegance Konfor Benzin: 571.800 TL

2023 Kia Stonic 1.4L 100 PS Otomatik Prestige Benzin: 698.000 TL

Bu fiyatlar engelli bireylere özel olarak belirlenmiştir. KIA, engelli bireylerin ihtiyaçlarına uygun araçlar sunarak onların hareket özgürlüğünü artırmayı hedeflemektedir. Fiyatlar, aracın modeli, motor gücü ve donanım seçeneklerine göre değişiklik gösterebilir. Engelli araçları, özel düzenlemelerle donatılmış ve engelli bireylerin kolaylıkla kullanabilmesi için tasarlanmıştır.