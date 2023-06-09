Kia fiyat listesine çifte zam yapıldı! Picanto, Rio, Stonic, Sportage, Sorento fiyatları nefesleri kesti!

Picanto, Rio, Stonic, Sportage, Sorento fiyatları nefesleri kesti! Kia fiyat listesine çifte zam yapıldı- Geçtiğimiz hafta içinde Kia araçlarının fiyatlarına yüksek oranda bir zam gelmişti. Ancak bugün gelen yeni zam ile birlikte Kia modellerinin fiyatları bir kez daha yükseldi. En ucuz Kia araç fiyatı, 26 bin lira zamla 662 bin liraya kadar çıktı. Detaylar gecce.com.tr'de.

Kia Picanto modeline baktığımızda, 1.0L 67 PS AMT benzinli versiyonunun fiyatının 662.000 TL'ye, 1.2L 84 PS AMT benzinli versiyonunun ise 677.000 TL'ye yükseldiğini görüyoruz.

Kia Cerato modeline gelindiğinde, 1.6L 128 PS otomatik benzinli versiyonunun fiyatı 1.016.000 TL olarak güncellendi.

Kia Sportage modeli ise farklı motor ve donanım seçenekleriyle sunuluyor. En düşük fiyatlı Sportage modeli olan 1.6L 150 PS 4X2 DCT (otomatik) mild hybrid benzinli versiyonunun fiyatı 1.432.000 TL olarak belirlendi. Diğer Sportage versiyonlarına göre daha yüksek güç ve donanım özellikleri sunan modellerin fiyatları ise 1.702.000 TL'den başlayarak 2.080.000 TL'ye kadar çıkıyor.

Yukarıda belirtilen fiyatlar güncel zamlı fiyatlar olup, herhangi bir ek donanım veya opsiyonel özellik içermemektedir.

Kia araçlarının fiyatlarındaki bu yükseliş, otomobil piyasasındaki genel eğilimler ve döviz kurlarındaki dalgalanmaların bir sonucu olarak değerlendiriliyor. Bu fiyat değişiklikleri, potansiyel alıcılar ve Kia markasıyla ilgilenenler için önemli bir faktör olup, satın alma kararlarını etkileyebilir.

Kia araçlarının güncel fiyatları ve detaylı donanım seçenekleri için yetkili Kia bayileri veya resmi internet sitesi üzerinden güncel bilgilere ulaşılabilir.