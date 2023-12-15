Kia Araçlarında 500 Bin TL'lik Dev İndirim! Tüm Modellerde Fırsatlar Açıklandı!

Kia Aralık ayına özel güzel bir kampanya başlattı. Otomobil satın alımlarında geçerli indirimleri sizlere ileteceğiz. Öte yandna Kia'ya ait sayısız modelde bu indirim kullanılabilir olacak. C segmenti ve SUV modellerinde inanılmaz fırsatlar sizleri bekliyor. Güncel olarak merak ettiklerinizi de yanıtlayacağız. Aracın özelliklerinin yanı sıra düşük faizli kredi ile veya indirim üzerinden aracı nasıl satın alabileceğinize değineceğiz.

Kia Hangi Modellerde Kampanya Yaptı?

C segmentinin iddialı SUV modelleri Niro ve Sportage'da, 250 bin TL'ye 12 ay vade ile yüzde sıfır faiz fırsatı sunuluyor. Bu avantajlı teklif, araç sahibi olmak isteyenleri cezbetmeye devam ediyor. Sıfır faizle araç sahibi olmak isteyenler bir an önce başvuruda bulunabilir. Bu sayede araç için 12 ay taksit ödeme seçeneğini aktif etmiş olursunuz. Yeni zamlar gelmeden elini çabuk tutanların yüzü gülecek. 2024 yılında fiyatların daha da artması bekleniyor.

Kia'nın A segmentinin lideri Picanto, Stonic, ve Cerato modelleri, aralık ayına özel olarak 200 bin TL'ye 12 ay vade ve yüzde 2,69 faiz avantajı ile satışa sunuluyor. Ayrıca, Ceed ve XCeed modellerinde de 250 bin TL'ye 12 ay vade ve yüzde 2,69 faiz avantajı müşterilere sunuluyor.

Kia, kampanyalarla birlikte özel indirimler de sunuyor. Sorento modelinde 200 bin TL, EV6 modelinde 150 bin TL indirim fırsatı sağlanıyor. Sportage, XCeed, Ceed SW ve Stonic modellerinde 100 bin TL, Niro EV modelinde 60 bin TL, Ceed HB ve Cerato modellerinde 50 bin TL indirim uygulanıyor. Eğer sizler de yüz binlerce TL'lik bu indirimi değerlendirmek istiyorsanız yapmanız gerekenler basit. Kia'nın sayısız modellerine ait kampanyalar resmi internet sitesi ve yalnızca resmi bayilikler üzerinden sağlanabilir.