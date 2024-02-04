Kesin onay geldi! Emekli maaşlarını alanlar, ATM'ye giderek 30 bin TL daha alacak

Kesin onay geldi! Emekli maaşlarını alanlar, ATM'ye giderek 30 bin TL daha alacak
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 04-02-2024 21:27

Emeklilerin ihtiyaçlarına yönelik olarak sunulan bu kredi imkanı, özellikle acil nakit ihtiyacı olan bireyler için önemli bir çözüm olabilir. Emeklilere yönelik bu kredi hizmetinden faydalanmak için yapmanız gereken tek şey, Garanti Bankası, Ziraat Bankası veya Vakıfbank'ın ATM'lerine giderek başvuruda bulunmak.

Garanti Bankası'ndan Emeklilere 30 Bin TL Kredi:

Garanti Bankası, emeklilere özel olarak sunduğu kredi imkanı ile maaş alan herkese 30 bin TL kredi fırsatı sunuyor. Yaş sınırı 79 olan emekliler, düşük faiz oranlarıyla bu krediye başvurabilirler. Garanti Bankası'nın geniş şube ağı ve ATM ağı, başvuruların kolaylıkla gerçekleştirilmesine olanak tanıyor.

Ziraat Bankası'ndan Emeklilere 30 Bin TL Emekli Kredisi:

Ziraat Bankası da emeklilere özel kredi seçenekleri sunan bankalardan biri olarak dikkat çekiyor. Emeklilere özel olarak sağlanan 30 bin TL kredi, uygun faiz oranları ve esnek ödeme seçenekleri ile emeklilerin finansal ihtiyaçlarına çözüm oluyor. Ziraat Bankası şubelerinden veya ATM'lerinden kolayca başvuruda bulunabilirsiniz.

Vakıfbank'tan Yaş Sınırı 79 Olan Emeklilere 30 Bin TL Kredi:

Vakıfbank da yaş sınırı 79 olan emeklilere özel olarak 30 bin TL kredi sunan bankalardan biri olarak öne çıkıyor. Kolay başvuru ve hızlı onay süreci ile emeklilerin ihtiyaçlarına anında çözüm getiriyor.

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