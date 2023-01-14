Kerem Bürsin: Beni birçok projede göreceksiniz

Kerem Bürsin, önceki akşam Etiler'de görüntülendi. Yakışıklı oyuncu, bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı.

Gazetecilerle ayak üstü sohbet eden Kerem Bürsin, "Yeni projemin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Değişik bir proje ama ne zaman çıkacağı belli değil" dedi.



"BENİ BİRÇOK PROJEDE GÖRECEKSİNİZ"

Kerem Bürsin, daha sonra, "Onun dışında dijitale ve sinemaya yapılan yeni projeler de olacak. Her şey istediğimiz gibi gidiyor. Bunun için de çok mutluyum. Bu sene birçok projede beni göreceksiniz" açıklamasında bulundu. Bürsin, röportajını tamamlamasının ardından hızla evinin yolunu tuttu.