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Gecce Magazin Haberleri

Kerem Bürsin: Beni birçok projede göreceksiniz

Etiler'de kameralara yakalanan Kerem Bürsin, basın mensuplarına, "Her şey istediğimiz gibi gidiyor. Bunun için de çok mutluyum. Bu sene birçok projede beni göreceksiniz" açıklamasında bulundu.

Kerem Bürsin: Beni birçok projede göreceksiniz
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-01-2023 15:13

 Kerem Bürsin, önceki akşam Etiler'de görüntülendi. Yakışıklı oyuncu, bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı. 

Gazetecilerle ayak üstü sohbet eden Kerem Bürsin, "Yeni projemin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Değişik bir proje ama ne zaman çıkacağı belli değil" dedi.
 

"BENİ BİRÇOK PROJEDE GÖRECEKSİNİZ"

Kerem Bürsin, daha sonra, "Onun dışında dijitale ve sinemaya yapılan yeni projeler de olacak. Her şey istediğimiz gibi gidiyor. Bunun için de çok mutluyum. Bu sene birçok projede beni göreceksiniz" açıklamasında bulundu. Bürsin, röportajını tamamlamasının ardından hızla evinin yolunu tuttu.

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