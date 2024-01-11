Kentsel Dönüşümde Kiracılara Yeni Yıl Müjdesi: Kira Yardımları Arttı!

Türkiye genelinde kentsel dönüşüm projeleri kapsamında oturanlar için müjdeli bir haber var. Devlet tarafından yapılan kira yardımı, yeni yılla birlikte artışa geçti. Özellikle İstanbul'da dikkat çeken bu gelişme, ev sahipleri ve kiracılar arasında olumlu bir etki yaratmış durumda.

İstanbul'da geçtiğimiz yıl 3,500 lira olarak belirlenen aylık kira yardımı, 2024 yılı itibarıyla 5,500 liraya çıkarıldı. Ankara, İzmir, Antalya gibi diğer büyük illerde de benzer bir artış gözlendi. Bu iller dışındaki diğer bölgelerde ise kira yardımı eski rakamlardan daha yüksek bir seviyeye çıkarıldı. Eski 3,000 lira olan kira yardımı, artık 4,500 liraya kadar yükseldi. Küçük illerde de benzer bir artış görüldü ve kira yardımı 3,000 ile 3,750 lira arasında değişen rakamlara ulaştı.

Kentsel dönüşüm kapsamında destekler sadece kira yardımıyla sınırlı kalmıyor. Ev sahipleri için sunulan kira desteğinin yanı sıra, kiracılara taşınma yardımı da önemli bir artışla karşımıza çıkıyor. Kiracılar, evi boşalttıktan sonra iki kira bedeli tutarında bir defaya mahsus olmak üzere ödeme alıyor. İstanbul'da 11,000 lira olan taşınma yardımı, Ankara, Antalya, Bursa ve İzmir'de 9,000 liraya çıktı. Diğer büyükşehirlerde ise 7,500 lira olarak belirlendi.

Ekonomi gazetecisi Faruk Erdem'e göre, kentsel dönüşümde bankalar da devreye giriyor. Her bir bağımsız bölüm için yüzde 0,70 faiz oranı ve 10 yıl vadeyle 1,250,000 liraya kadar kredi desteği sağlanıyor. Bu destek, devletin kentsel dönüşümü teşvik etmek amacıyla başlattığı kampanyaların bir parçası olarak görülüyor. Ayrıca, emekli vatandaşlar için bu destekler, babadan dededen kalma evlerde yaşayanların kira maliyetlerini karşılamalarına da yardımcı oluyor.