'Kendi Yolumda' filminin galasına ünlü akını

Oyuncu kadrosunda; Gökhan Özoğuz, Gökçe Bahadır, Ferit Aktuğ, Okan Çabalar, Tuncer Salman, Çağatay Aras, Suzan Aksoy ve Tamer Levent'in yer aldığı filmin galasına ise; Cem Yılmaz, Kenan Doğulu, Beren Saat, Yağmur Atacan, Şebnem Dönmez, Pınar Altuğ, Can Bonomo, Levent Can, Derya Alabora, Erkan Kolçak Köstendil, Cansu Tosun, Şükrü Avşar, Ekin Olcayto ve eşi Murat Özcan, Gaye Su Akyol, Can Evrenol, Didem Balçın, İzzet Öz, Ketche, Akasya Aslıtürkmen, Türkü Turan, Gökçe Bahadır’ın eşi Emir Ersoy, Hakan Yonat, yönetmen Ketche, Birol Namoğlu, Derya Beşerler ve Oğuz Çetin gibi bir çok ünlü isim katıldı

"SAMİMİ BİR FİLM OLDU"

'Kendi Yolumda'nın başrolünde yer alan Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, filmi 3 yıl önce yaptıklarını belirterek, şunları söyledi:

Hakikaten hala rüya gibi... Filmin sonunda değerli ağabeylerim, kardeşlerimle beraber çok güzel bir şey yaptık. İnşallah herkes beğenir. Çok samimi, doğruları içinde barındıran, çok direkt bir film oldu. Biraz interval yani gülerken ağlamaya dönebiliyor. Ağladıktan sonra acayip heyecanlanıp tekrar kahkaha atabiliyorsunuz. Böyle bir sakıncası var ama tüm ekibin ellerinden çok güzel bir şey çıktı. Umut ediyorum çok güzel olacak.

Oyuncu Gökçe Bahadır da filmde emeği geçenlere ve Gökhan Özoğuz'a teşekkür ederek, "Tabii ki Gökhan'a teşekkür ediyorum, böyle bir işi sırtlanıp, bizleri bir araya getirdiği için. 'Ömer' ile birleşen enerjiyle zaten nasıl bir film ortaya çıktığını hep beraber izleyeceğiz. Ne kadar naif, ne kadar adı üstünde kendi yolumda. Güleceğiz, hüzünleniyoruz, sonra yine gülüyoruz, sonra biraz düşünüyoruz. Kısacası izlemesi çok keyifli bir film oldu" dedi.





"İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEYE KALKIŞTIK"

Müzisyen Hakan Özoğuz, filmde yer aldığı için kendini şanslı gördüğünü belirterek, "İlk defa böyle bir şeye kalkıştık. Başlamadan önce başka bir haldeydim, başladıktan sonra bu zaman içinde başka bir halde oldum. Bu değişim de devam edecek ama hep iyiye doğru umuyorum" dedi.

"BU YOLUN SONUNA HEPİMİZ GELECEĞİZ"

Ferit Aktuğ ise 'Kendi Yolumda'nın bir yol filmi olduğunu söyleyerek, "Biz de hepimiz bir yoldayız zaten. Yolun sonu belli. Dün de arkadaşlarımızı kaybettik. Hepimiz hüzünlüyüz. Bu yolun sonuna hepimiz geleceğiz. 60 sene sonra hiçbirimiz burada olmayacağız. O yüzden bu yolu geçerken önümüze gelen kötü insanları, umarım iyi insanlar bertaraf eder ve ömrümüzü huzurla ve güzelliklerle tamamlarız. Çünkü zor yoldayız hepimiz" dedi.

"FİLMİN VİZYONA GİRMESİ GECİKTİKÇE HEYECAN ARTTI"

Filmi izlemeye gelenler arasında bulunan oyuncu Erkan Kolçak Köstendil de yönetmen Ömer Faruk Sorak'ı çok sevdiğini ifade ederek, "Ömer Hoca hem yönetmenliği hem insanlığı, benim çok sevdiğim, beraber çalışma fırsatı bulduğum birisi. O anlamda şanslı hissediyorum kendimi. Merak ediyorum ne yaptığını. Gökçe bizim canımız aynı zamanda hayranıyız. Bir insanın arkadaşına hayranlık duyması çok güzel bir duygu" değerlendirmesini yaptı.

"HER AŞAMASINDA ÇOK DİDİNDİLER"

Eşi ile filmi izlemeye gelen Kenan Doğulu da filmde çok sevdiği arkadaşlarının emeği olduğunu belirterek, "Her aşamasında çok didindiler, çok uğraştılar. Bir sürü talihsizlik oldu. Araya pandemi girdi. Filmin vizyona girmesi bayağı gecikti. Onların heyecanı da gittikçe arttı. Biz de o heyecanı biraz paylaştık. Bu mutlu günlerinde onlarla beraberiz. Harika bir film olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Beren Saat de eşi ile aynı düşünceyi paylaştığını ifade ederek, "Gerçekten uzun süredir filmle ilgili hikayeleri dinliyoruz arkadaşlarımızdan ama nihayet bizim de görme fırsatımız olacak bu akşam" ifadelerini kullandı.

Cem Yılmaz

Kenan Doğulu ile eşi Beren Saat

Birol Namoğlu ile eşi Derya Beşerler

Gökçe Bahadır ile eşi Emir Ersoy

Gökhan Özoğuz