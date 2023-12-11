Kenan İmirzalıoğlu: Mesele erkek olmak değil, mesele beyefendi olmak!

Bu yıl ilk kez Türkiye'de düzenlenen Harper's Bazaar'ın Women Of The Year Awards (Yılın Kadınları Ödülleri), dünya genelinde başarılı kadınları film, televizyon, sanat ve kültür dünyasından ödüllendiren bir organizasyon olarak gerçekleşti. İstanbul'daki etkinlik, Karaköy'deki bir otelde düzenlendi.

Kenan İmirzalıoğlu, eşi Sinem Kobal ile birlikte 'Man of The Year' ödülünü almaya katıldı. Geçtiğimiz haftalarda eşine yönelik ihanet haberleriyle gündeme gelen İmirzalıoğlu, el ele geldiği salonda mutluluk dolu pozlar verdi. Kobal'ın, basın mensuplarının sorularına cevap verirken eşinin terini sildiği gözlerden kaçmadı.







"ANADOLU YÜREKLİ BİR KADININ ELİNDE BÜYÜDÜM"

Kadınlara her zaman saygılı olmak gerektiğini ifade edip, kadın haklarında çok hassas olduğunun altını çizen oyuncu şu ifadeleri kullandı: