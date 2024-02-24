Kenan Erçetingöz ile Yüz Yüze | Sunset Grill & Bar - İşletme Sahibi, Barış Tansever

Kenan Erçetingöz ile Yüz Yüze | Sunset Grill & Bar - İşletme Sahibi, Barış Tansever
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 24-02-2024 15:01

Kenan Erçetingöz'ün yeni YouTube serisine hoş geldiniz! İlk bölümümüzde, İstanbul'un en ikonik mekanlarından Sunset Grill & Bar'ın karizmatik sahibi Barış Tansever'le bir araya geldik. 

Sektörün iç yüzünü, hayat hikayelerini ve sanatın çeşitli yönlerini konuştuğumuz bu özel sohbette, Tansever'den sektöre dair paha biçilmez tavsiyeler aldık. 

Sohbetimiz boyunca eğlence ve bilginin yanı sıra, sizler için sürpriz bir indirim de hazırladık! 

Bu benzersiz deneyimi kaçırmayın, videomuzu sonuna kadar izleyin ve Sunset Grill & Bar'ın sunacağı sürprize ortak olun. 

Kenan Erçetingöz'le yapılan bu keyifli sohbet, hem sektöre ilgi duyanları hem de güzel İstanbul gecelerinde unutulmaz anlar arayanları bekliyor.

Abone olun ve bildirimleri açın, çünkü bu seride mekan sahipleri, sanatçılar ve birçok sürpriz isimle daha birçok sohbet sizi bekliyor.

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