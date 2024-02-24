Kemal Doğulu, kardeşi Kadir Doğulu'yu hedef aldı: 'Sadece kan bağımız var!'

Kemal Doğulu, Nişantaşı'nda dün gece performans sergiledi. Öncesinde medya mensuplarıyla bir araya gelen ünlü isim, kardeşi Kadir Doğulu ile arasının bozuk olduğunu belirttiği sert sözler sarf etti. Kardeşinin eşi Neslihan Atagül'le ilgili iddiaların sorulması üzerine ise ilginç bir cevap verdi.

Kemal Doğulu, kardeşi Kadir Doğulu'yu hedef aldı: 'Sadece kan bağımız var!'
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 24-02-2024 10:07

Stilist, kuaför ve şarkıcı Kemal Doğulu, dün gece Nişantaşı'nda bulunan bir mekanda performans sergiledi. Konser öncesi basın mensuplarıyla sohbet eden 44 yaşındaki Doğulu, şunları söyledi:

"14 Şubat'tan beri bu mekanda sahne almaya başladık. Repertuvarda elimde ne varsa çalıyorum. Zihnim adeta bir şarkı deposu gibi, birçok şarkıyı ezberlemişim ve eğlencenin doruğundayız. Kötü hafızam işime yarıyor."
 

"SADECE KAN BAĞIMIZ VAR"

Kardeşi Kadir Doğulu ile arasındaki küslük hakkında konuşan Kemal Doğulu, şöyle devam etti: "Benimle sadece kan bağı var. Ne biliyorsanız ben de onu biliyorum. Küslüğün sebepleri var tabii ki. O, ben ve ailem biliyoruz."

"Herkesin bilmesine gerek yok" diyerek sözlerine devam eden ünlü isim şunları ekledi: "Kardeşimizi seçemeyiz, bu kaçınılmaz bir durum. İnsanlar arkadaşlarını kardeşleri gibi seçebilirler. Kan bağı olan herkesi sevmek zorunda değilim ve kan bağı sadece akrabalık anlamına gelmez. Bu sadece onun için değil, diğer kardeşlerim için de geçerli. Annem hiç karışmaz bu konulara."

"KADİR KİMSEYİ ALDATMADI"

Geçen yıl kardeşi Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül'ü aldattığı iddialarına da yanıt veren Kemal Doğulu, "Kadir, hiçbir hanımefendiyi aldatmadı. Doğruluktan şaşmaz. Kardeşimi çok iyi tanırım, Neslihan'ı aldattığına inanmam" diyerek kardeşini savundu.

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