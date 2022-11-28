Kedilerin mutluluğu...

Kutunun içerisinde kedi oyuncakları, tasmalar, mama kapları ve onlarca kedi sürpriz hediye yer alıyor. Aynı zamanda kediniz için lezzetli ikramlar, ödül çubukları, konserve mamalar, her kedinin ihtiyacı olan sağlık ürünleri bu kutunun içerisinde kediniz ile buluşuyor. Çoğu kedi için harika bir oyuncak olan boş kutular da küçük dostlarımızı mutlu etmeye devam ediyor.

Kedinizin mutluluğunu sağlayan Felis Box barınak dostlarımızı da aynı anda mutlu ediyor. Size gönderilen her kutu için barınak dostlarımıza yardım ediliyor. Aynı zamanda kutunuza sokaktaki dostlarımız için de ikramlar ekleniyor. En sevdiğinizi mutlu eden kutu hem barınak hem de sokakta yaşayan dostlarımız için de bir mutluluk kutusuna dönüşüyor.