Kasım Kia fiyat listesi çakı gibi geldi: Kia Picanto, Rio, Stonic, Cerato, Sportage, Sorento ve EV6 yeni fiyatlar kallavi

Araç fiyatlarında 100 bin liraya varan indirimler sunan bu kampanya, özellikle Kia'nın en popüler modellerinden Sportage’ın 1 milyon 565 bin TL'den başlayan cazip fiyatlarla sunulmasıyla dikkat çekiyor. Kampanya dahilinde sunulan fiyatlar anahtar teslim olup, seçilecek ekstra opsiyonlar ve kampanya koşullarına göre değişkenlik gösterebiliyor.

Kia’nın Cazip Fiyatlı Modelleri:

Kasım ayına özel başlatılan kampanya kapsamında Kia'nın seçkin modelleri şaşırtıcı fiyatlarla alıcılarını bekliyor. Kia'nın şehir içi kullanım için ideal olan Picanto modeli, 780.000 TL'den başlayan fiyatlarla, farklı donanım seviyelerinde tüketicilere sunuluyor. Rio ve Stonic gibi modeller de yine bütçe dostu fiyatlarla ve yüksek donanım opsiyonlarıyla dikkat çekiyor.

Cerato, Kia’nın sedan sınıfındaki iddialı temsilcisi olarak, 1.120.000 TL'den başlayan fiyatlarla prestijli bir seçenek olarak öne çıkarken, Ceed modeli de hem benzinli hem de mild-hybrid motor seçenekleri ile çevreci ve ekonomik bir alternatif oluşturuyor.

Markanın SUV segmentindeki gözde modellerinden Sportage ise, gelişmiş teknolojik özellikleri ve konforlu iç mekanıyla 1.565.000 TL gibi rekabetçi bir başlangıç fiyatına sahip. Ayrıca, aileler için daha geniş iç mekan sunan Sorento modeli, hibrit motor seçenekleriyle de çevreye duyarlı bir tercih sunarken, elektrikli otomobil segmentindeki EV6 ile de teknoloji ve performansı bir arada sunuyor.

Kampanya Detayları ve Fiyat Listesi:

Kia Picanto, şehir içi kullanım için ideal olan kompakt yapısı ve ekonomik fiyatlarıyla öne çıkıyor. Kasım ayına özel olarak:

Picanto 1.0L 67 PS AMT Benzin Feel 780.000 TL

Picanto 1.0L 67 PS AMT Benzin Live 790.000 TL

Picanto 1.0L 67 PS AMT Benzin Cool 815.000 TL

Picanto 1.2L 84 PS AMT Benzin Feel 815.000 TL

Kia Rio modeli, şık tasarımı ve zengin donanımıyla:

Rio 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Cool 955.000 TL

Rio 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Elegance Konfor 1.058.000 TL

Kia Stonic ise şehirli ve dinamik yapısıyla:

Stonic 1.2L 84 PS Manuel Benzin Cool 905.000 TL

Stonic 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Cool 965.000 TL

Stonic 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Business 1.000.000 TL

Fiyat aralıklarında müşterilerin beğenisine sunulmakta.

Kia Cerato, geniş iç hacmi ve konforlu sürüş deneyimiyle:

Cerato 1.6L 128 PS Otomatik Benzin Elegance 1.120.000 TL

Cerato 1.6L 128 PS Otomatik Benzin Prestige 1.270.000 TL

Sportage, SUV segmentindeki güçlü oyuncular arasında:

Sportage 1.6L 150 PS 4X2 DCT (Otomatik) Mild Hybrid - Benzin Cool 1.565.000 TL

Sorento'nun hibrit motorlu versiyonları da:

Prestige Smart 1.6L 230 PS 4x2 DCT Hibrit Otomatik 5 Koltuklu 2.990.000 TL

Prestige Smart 1.6L 230 PS 4x2 DCT Hibrit Otomatik 7 Koltuklu 3.140.000 TL

Elektrikli otomobil EV6 ise, performans ve teknolojiyi: