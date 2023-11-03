Kasım Hyundai fiyat listesi rakiplere hodri meydan dedi: Hyundai i10, i20, Bayon, Kona, Elantra, Tucson ve Santa Fe yeni fiyatlar

Sonbaharın ortasında, otomobil sektöründe yaşanan genel fiyat dalgalanmalarına rağmen Hyundai, müşterilerine bir kez daha istikrarın adresi olduğunu gösterdi. Yeni fiyat listesi, markanın popüler modelleri i10, i20, Bayon, Tucson, Elantra, Kona ve Santa Fe için sabit kaldı.

Hyundai Fiyat Listesi - Kasım 2023

Eylül ve ekim aylarında olduğu gibi, Hyundai Kasım 2023'te de fiyatlarını sabit tuttuğunu açıkladı. Hyundai'nin en küçük modeli i10, kampanyalı fiyatlarla 675.000 TL'den başlayarak alıcılarına sesleniyor. Hyundai, bu fiyat stratejisi ile birçok farklı müşteri segmentine ulaşmayı hedefliyor. İşte Hyundai modellerinin detaylı Kasım 2023 fiyat listesi:

Hyundai i10 Fiyat Listesi - Kasım 2023

1.0 MPI 67 PS Jump Benzin Manuel: 675.000 TL

1.0 MPI 67 PS Jump Benzin AMT: 720.000 TL

1.2 MPI 84 PS Style Benzin AMT: 740.000 TL

1.2 MPI 84 PS Elite Çift Renk Benzin AMT: 800.000 TL

Hyundai i20 Fiyat Listesi - Kasım 2023

1.2 MPI 84 PS Jump Benzin Manuel: 785.000 TL

1.4 MPI 100PS Jump Benzin Otomatik: 845.000 TL

1.4 MPI 100PS Style Benzin Otomatik: 895.000 TL

1.4 MPI 100PS Elite Benzin Otomatik: 975.000 TL

1.0 T 100PS Jump Benzin DCT: 895.000 TL

1.0 T 100PS Style Benzin DCT: 945.000 TL

1.0 T 100PS Elite Benzin DCT: 1.025.000 TL

Hyundai Elantra Fiyat Listesi - Kasım 2023

1.6 MPi Prime CVT Benzin Otomatik: 1.295.000 TL

1.6 MPi Elite CVT Benzin Otomatik: 1.580.000 TL

Hyundai Bayon Fiyat Listesi - Kasım 2023

1.4 MPI 100 PS Jump Benzin Manuel: 915.000 TL

1.4 MPI 100 PS Jump Benzin Otomatik: 950.000 TL

1.4 MPI 100 PS Style Benzin Otomatik: 1.005.000 TL

1.4 MPI 100 PS Elite Benzin Otomatik: 1.050.000 TL

1.0 T-GDI 100 PS Style Benzin DCT: 1.045.000 TL

Hyundai Kona Fiyat Listesi - Kasım 2023

1.0 T-GDI 120 PS Elite Benzin DCT: 1.520.000 TL

1.6 T-GDI 198 PS 4x4 N-Line Benzin DCT: 1.885.000 TL

1.6 GDI HEV 141 PS Hibrit DCT: 1.855.000 TL

Hyundai Tucson Fiyat Listesi - Kasım 2023

1.6 T-GDI 180 PS 4x2 Comfort Benzin DCT: 1.500.000 TL

1.6 T-GDI 180 PS 4x4 N-Line Benzin DCT: 1.865.000 TL

1.6 CRDI 136 PS 4x4 Elite Plus Dizel DCT: 1.890.000 TL

1.6 T-GDI HEV 230 PS 4x4 Elite Plus Hibrit Otomatik: 2.195.000 TL

Hyundai Santa Fe Fiyat Listesi - Kasım 2023

1.6 T-GDI HEV 230 PS 4x4 Hibrit Otomatik: 2.900.000 TL

Müşterilerin aklındaki "yeni otomobil almanın tam zamanı mı?" sorusuna Hyundai, sabit fiyat politikasıyla güçlü bir cevap veriyor. Sabitlenen fiyatlar, tüketicilere bütçelerini daha iyi planlama imkanı sağlarken, aynı zamanda Hyundai'nin sadık müşteri kitlesini genişletme stratejisinin de bir parçası olarak görülüyor. Hyundai'nin bu stratejisi, markanın güvenilirliğini artırıyor ve uzun vadeli müşteri ilişkilerinin temelini atıyor.

Otomobil dünyasında kalite, konfor ve teknolojinin buluştuğu Hyundai, kasım ayı fiyat listesiyle tüketicilere oldukça cazip seçenekler sunuyor. Markanın kampanyalı fiyatları, yeni bir araç sahibi olmak isteyenler için önemli bir fırsat olarak öne çıkıyor. Hyundai'nin kasım ayı fiyat listesinin otomobil piyasasında yeni bir hareketlilik yaratması ve markanın satış grafiklerine olumlu yansıması bekleniyor.

Özellikle Hyundai'nin hibrit ve elektrikli araçlara olan yatırımları, çevreci tüketicilerin ilgisini çekiyor. Markanın bu segmentteki modelleri, hem çevre dostu hem de yakıt verimliliği açısından tercih sebebi oluyor. Hibrit motor seçenekleriyle dikkat çeken Tucson ve Santa Fe modelleri, bu yılın en çok ilgi gören araçları arasında yer alıyor.

Kaynak: https://www.hyundai.com/