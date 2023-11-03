Kasım BMW fiyat listesi dumur etti: BMW 1-2-3-4-5, M, X ve İ serisi güncel fiyatlar açıklandı

Bu haberimizde BMW'nin M Serisi başta olmak üzere tüm modellerinin güncel fiyat listesine ve araçların sunduğu özelliklere yakından bakacağız. Otomobil piyasasının kalbinde yaşanan iniş çıkışlar, tüketici kararlarını doğrudan etkileyebiliyor. Ancak Almanya'nın köklü otomotiv üreticisi BMW, Kasım 2023 fiyat listesi ile istikrarın simgesi olmayı sürdürüyor. Markanın lüks ve performans odaklı araçları, bu ay da önceki ayki fiyat etiketlerini koruyarak otomobil tutkunlarının yüzünü güldürdü.

BMW'nin zengin donanım paketleri ve üstün Alman mühendisliğinin birleşimi olan araçlarının fiyatlarının sabit kalması, özellikle ekonomik belirsizliklerin sıkça yaşandığı bu dönemde alıcılar için bir güven unsuru oluşturuyor. BMW'nin 1 Serisinden başlayarak X serisine ve prestijin adresi M serisine kadar geniş model yelpazesi, farklı ihtiyaç ve beklentilere cevap veriyor.

Kasım 2023 BMW Fiyat Listesi

BMW 1 Serisi: BMW'nin giriş seviyesi modeli olan 1 Serisi, dinamik tasarımı ve yüksek performansıyla dikkat çekiyor. 1 milyon 882 bin TL'den başlayan fiyatlarla, bu seride Sport Line ve M Sport olmak üzere iki farklı donanım seçeneği sunuluyor.

BMW 2 Serisi: Gran Coupe ve Active Tourer modelleri ile geniş bir kitleye hitap eden 2 Serisi, sportif tasarımı ve konforu bir arada sunuyor. 2 milyon 23 bin TL'den başlayan fiyatlar, modelin ve donanım paketinin çeşitliliğini gözler önüne seriyor.

BMW 3 Serisi: Markanın en çok tercih edilen serilerinden biri olan 3 Serisi, mükemmel yol tutuşu ve sürüş dinamikleriyle öne çıkıyor. 2 milyon 959 bin TL'den başlayan fiyatlar, sedan ve touring karoser seçenekleriyle alıcısını bekliyor.

BMW 4 Serisi: Coupe, cabrio ve gran coupe modelleri ile 4 Serisi, zarif ve atletik tasarımıyla göz kamaştırıyor. 3 milyon 324 bin TL başlangıç fiyatı ile lüks ve performansı bir arada isteyenler için ideal.

BMW 5 Serisi: İş dünyasının vazgeçilmezi 5 Serisi, konfor ve teknolojiyi üst düzeyde sunuyor. 3 milyon 885 bin TL'den başlayan fiyatlarla, sedan gövde yapısı ve mild hybrid motor seçeneğiyle dikkat çekiyor.

BMW 6 Serisi: Gran Turismo modeli ile 6 Serisi, geniş iç hacim ve konforlu bir sürüş vaat ediyor. 6 milyon 212 bin 500 TL'den başlayan fiyatlarıyla, lüks seyahat deneyiminin yeni adresi olmayı hedefliyor.

BMW 7 Serisi: BMW'nin amiral gemisi 7 Serisi, yenilikçi teknolojileri ve olağanüstü konforuyla öne çıkıyor. 12 milyon 53 bin TL'den başlayan fiyatlarla, üst sınıf sedan arayanların ilk tercihi.

BMW 8 Serisi: Coupe, cabrio ve gran coupe seçenekleriyle 8 Serisi, markanın sportif lüks segmentindeki temsilcisi. 11 milyon 915 bin TL'den başlayan fiyatlarla, güç ve zarafeti birleştiriyor.

BMW X Serisi: BMW'nin SUV segmentindeki güçlü oyuncuları X serisi, farklı model ve motor seçenekleriyle her türlü arazi koşuluna uyum sağlıyor. 2 milyon 903 bin TL'den başlayan fiyatlarla, macera ve konfor arayanların beğenisine sunuluyor.

BMW M Serisi: Performans tutkunlarının gözdesi M serisi, spor otomobil performansını lüks ile harmanlıyor. 3 milyon 944 bin TL'den başlayan fiyatlarla, yüksek performans arayışındaki sürücülerin rüyalarını süslüyor.

Kasım ayında fiyatlarını sabit tutarak otomobil sektöründe önemli bir mesaj veren BMW, hem mevcut müşteri kitlesini koruma hem de yeni alıcılar kazanma hedefiyle yola devam ediyor. Alman mühendisliğinin üstün kalitesini her bir modelinde hissettiren BMW, sürdürülebilir lüks ve performans anlayışını otomobil severlere sunuyor.

Kaynak: https://www.bmw.com.tr/