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Kasım ayı Renault Megane, Clio, Austral, Koleos modellerinde 140.000 TL indirim! 1,39 faiz avantajları...

Otomobil sektöründe tüketicilerin merakla beklediği kampanyalar, kasım ayında da devam ediyor. Özellikle Renault ve Dacia, bu ay tüketicilere çeşitli avantajlar sunarak dikkatleri üzerine çekiyor.

Kasım ayı Renault Megane, Clio, Austral, Koleos modellerinde 140.000 TL indirim! 1,39 faiz avantajları...
YAŞAM
Yayın Tarihi : 07-11-2023 14:58

Şirketin resmi açıklamalarına göre, sınırlı sayıda üretilen 2023 model Megane Sedan otomatik vites versiyonları, ÖTV muafiyetiyle sunulan özel fiyat avantajları içeriyor.

Renault'dan ÖTV Avantajlı Megane Sedan Fırsatı

Renault, 2023 model Megane Sedan'ın otomatik vitesli versiyonlarını, ÖTV indirimleriyle birlikte avantajlı fiyatlarla tüketicilerine sunuyor. Bu fırsat, özellikle otomatik vites tercih eden ve yeni bir otomobile sahip olmayı planlayan tüketiciler için cazip bir seçenek oluşturuyor.

Yeni Renault Clio'da Cazip Finansman Seçenekleri

Ekim ayında binek otomobil pazarında en çok satan modellerden biri olan yeni Renault Clio, kasım ayında da tüketicilere cazip kredi ve faiz oranlarıyla sunuluyor. 200 bin TL'ye kadar kredi kullanımında, 12 ay vade ve yüzde 1,99 faiz fırsatı yeni Clio'nun tercih edilmesini sağlayan faktörlerden biri.

Renault SUV Ailesinde Kasım Fırsatları

Renault'un SUV modelleri de kasım ayında avantajlı seçenekler sunmaya devam ediyor. Yeni Renault Austral için 100 bin TL'lik takas indirimi veya 300 bin TL kredi için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faiz imkanı bulunurken, Koleos modelinde ise 140 bin TL'ye varan fiyat indirimleri veya 250 bin TL için 12 ay yüzde 1,39 faiz avantajları tüketicilere sunuluyor.

Dacia'da Kasım Ayı Avantajları

Renault'un yanı sıra grup şirketi Dacia da kasım ayı için özel kampanyalar hazırladı. Dacia'nın popüler modelleri arasında yer alan ve fiyat/performans oranıyla dikkat çeken araçları için de çeşitli indirimler ve kredi seçenekleri tüketicilere sunulacak.

Kasım ayı otomobil kampanyaları, özellikle Renault ve Dacia gibi markaların sunduğu avantajlarla otomobil almayı düşünen tüketiciler için ideal fırsatlar barındırıyor. ÖTV muafiyetinden faiz oranlarına, takas indirimlerinden kredi olanaklarına kadar birçok seçenek, bu ay otomobil piyasasında tüketicileri bekliyor.

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