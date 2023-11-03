Kasım ayı Nissan fiyat listesi bir başka: Qashqai, X Trail ve Juke 125 bin TL indirim ve 300 bin TL faizsiz kredi müjdesi

Otomobil severlerin ve sıfır araç almayı planlayan tüketicilerin dikkatle takip ettiği gelişmeler arasında, Nissan'ın resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruyla beraber, sıfır araç alımlarında sağlanan dev indirim ve cazip kredi olanakları otomobil piyasasına adeta bir dinamizm kattı. Yapılan açıklamada, 125 bin TL'ye varan nakit alım indirimleri ve 300 bin TL'ye kadar %0 faizli kredi fırsatları otomobil almayı planlayan tüketicilerin yüzünü güldürdü.

Bu hamle, özellikle ekonomik dalgalanmaların tüketici tercihlerini nasıl etkilediğine dair net bir gösterge olarak karşımıza çıkıyor. Tüketiciler, finansal koşulların sıkılaştığı ve kredi faiz oranlarının yükseldiği bir dönemde, Nissan'ın sağladığı bu fırsatları "zamana uygun bir hamle" olarak değerlendiriyor.

Nissan'ın son dakika açıklaması, otomobil almak isteyen kişiler için bir dönüm noktası olabilir. Piyasada yaşanan fiyat artışları ve ekonomik belirsizlikler, pek çok tüketiciyi ikinci el piyasasına yönlendirmişken, Nissan'ın sunduğu bu kampanya, sıfır araç piyasasına yeniden canlılık getirebilir.

Kampanyanın detaylarına bakıldığında, 2023 model Nissan Qashqai, X-Trail ve Juke modellerinde geçerli olacak indirimler ve kredi imkanları göze çarpıyor. Yayınlanan fiyat listesine göre, her bir model için uygulanan indirimler ve kredi seçenekleri aşağıdaki gibi sıralanmış durumda:

Özellikle bireysel müşterilere sunulan 125.000 TL'ye kadar nakit alım indirimi ve 12 ay %0 faizli kredi seçeneği, Nissan'ın sıfır araç almak isteyen bireyleri nasıl desteklediğinin açık bir göstergesi. Ayrıca, ticari müşterilere özel indirimler ve kredi seçenekleri de iş dünyasının dikkatini çekmeye aday görünüyor.

Kampanya kapsamında yer alan 2023 model yeni Qashqai ve X-Trail serileri ile birlikte Juke modellerinde de çeşitli finansal avantajlar sunuluyor. Bunun yanı sıra, Qashqai E-Power serisinde de özel indirimler ve %0 faizli kredi seçenekleri öne çıkıyor. Nissan'ın çevreci yaklaşımını da göz önünde bulundurarak elektrikli ve hibrit araç modellerine özel teşviklerin de olduğu bilgisi kampanya detayları arasında yer alıyor.

işte Nissan'ın Kasım 2023 tarihli güncel fiyat listesi:

Nissan Juke Fiyat Listesi - Kasım 2023

1.0 DIG-T 115PS Düz Vites Tekna: 1.117.700 TL

1.0 DIG-T 115PS DCT Tekna: 1.277.900 TL

1.0 DIG-T 115PS DCT Platinum*: 1.394.800 TL

1.0 DIG-T 115PS DCT Platinum Perso: 1.435.400 TL

1.0 DIG-T 115PS DCT Platinum Premium: 1.551.200 TL

Nissan Qashqai Fiyat Listesi - Kasım 2023

1.3 DIG-T 158PS Düz Vites Tekna: 1.514.500 TL

1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Tekna: 1.584.000 TL

1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Designpack: 1.696.000 TL

1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Skypack: 1.797.800 TL

1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Skypack 4x4: 1.845.500 TL

1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Platinum Premium: 1.996.500 TL

1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Platinum Premium 4x4: 2.044.200 TL

Nissan Qashqai e-Power Fiyat Listesi - Kasım 2023

e-POWER Designpack: 1.898.100 TL

e-POWER Designpack Black Edition: 1.917.700 TL

e-POWER Skypack: 1.904.900 TL

e-POWER Platinum Premium: 2.261.300 TL

Nissan X-Trail Fiyat Listesi - Kasım 2023

1.5 DIG-T 163PS X-Tronic CVT Skypack: 2.401.500 TL

1.5 DIG-T 163PS X-Tronic CVT Platinum Premium: 2.620.200 TL

Nissan X-Trail e-Power Fiyat Listesi - Kasım 2023

e-4ORCE Skypack 4x4: 2.843.000 TL

e-4ORCE Platinum Premium 4x4: 3.097.900 TL

e-4ORCE Platinum Premium 7-Koltuk 4x4: 3.141.000 TL

Nissan, yeni model yılına özel bu fiyatlarla geniş bir müşteri kitlesine hitap ediyor. Şirket, aynı zamanda çeşitli finansman seçenekleri ve indirim kampanyaları ile de otomobil sahibi olmayı daha da cazip hale getiriyor. Yeni araç almayı düşünen tüketicilerin bu fırsatları değerlendirmeleri öneriliyor