Kasım ayı müjdesi: %0 Faizli 20.000 TL, 900 TL ve 2500 TL karşılıksız para!

Bu kolaylık ve hız, bankalar arası rekabeti de farklı bir boyuta taşıdı. Müşteri kazanma yarışı, bankaların birbirinden cazip kampanyalar düzenlemesine yol açıyor. İşte bu rekabet ortamında Akbank, mobil üzerinden müşteri olacaklara özel olarak hazırladığı kampanyalarla dikkat çekiyor.

Akbank, mobil bankacılığa özel sunduğu avantajlarla yeni müşteriler kazanmayı hedefliyor. Bu kampanyalar arasında yüksek faiz oranları ve komisyon avantajları dikkat çekiyor. Akbank'ın yeni müşterilere özel olarak sunduğu %45,00'a varan faiz oranlarıyla vadeli mevduat hesabı açma fırsatı, göz alıcı bir teklif olarak öne çıkıyor. Ayrıca, müşterilere sunulan %0 faizli 20.000 TL taksitli avans fırsatı da, aniden karşılaşılan nakit ihtiyaçları için cazip bir çözüm oluşturuyor.

Akbank’ın mobil uygulamasını kullanarak müşteri olan kişiler, bu kampanyalardan hemen faydalanmaya başlayabiliyorlar. Ayrıca, otomatik fatura ödemeleri için ayda 300 TL, toplamda 900 TL'ye varan iade fırsatları da sunuluyor. Akbank'ın mevcut müşterileri de unutulmuyor; bir yakınını Akbank'a davet edenler, 2.500 TL'ye varan chip-para kazanma şansı elde ediyorlar.

Mobil Bankacılıkla Anında Avantajlar:

Mobil uygulama üzerinden Akbank müşterisi olmanın avantajları bunlarla sınırlı değil. Akbank'ın sunduğu kampanyalar arasında yatırım araçlarından kredi kartı avantajlarına, sigorta hizmetlerinden özel ödül programlarına kadar geniş bir yelpaze yer alıyor. Özellikle pandemi döneminde, insanların banka şubelerine gitmekte tereddüt ettiği bu günlerde, Akbank mobil uygulaması sayesinde müşterilerinin finansal işlemlerini güvenle ve kolaylıkla yapmalarını sağlıyor.

Akbank'ın Cazip Faiz Oranları:

Ekonomik dalgalanmalar ve belirsizlikler karşısında yüksek faiz oranlarıyla vadeli mevduat hesabı açma fırsatı, yatırımcılar için büyük önem taşıyor. Akbank, piyasadaki en rekabetçi faiz oranlarını sunarak müşterilerinin birikimlerini değerlendirmelerine yardımcı oluyor. %45,00'a varan faiz oranlarıyla, Akbank müşterileri para biriktirmenin yanı sıra, yatırımlarının getirisini maksimize etme şansını elde ediyorlar.

Faturalarınızı Unutun, İadelerinizle Mutlu Olun:

Otomatik fatura ödeme talimatları, hayatı kolaylaştırmanın yanında, Akbank mobil uygulaması ile daha da avantajlı hale geliyor. Müşteriler, faturalarını otomatik ödeme talimatı vererek hem zaman kazanıyor hem de aylık 300 TL, üç ayda toplam 900 TL'ye varan iade fırsatlarından yararlanabiliyor.

Davet Et, Kazanmaya Bak:

Mevcut Akbank müşterileri için de unutulmaz fırsatlar var. Yakınlarınızı Akbank'a davet edin ve siz de kazanın. Bu kampanya ile hem siz hem de davet ettiğiniz kişiler kazançlı çıkıyor. Her başarılı davet için 2.500 TL'ye varan chip-para kazanabilirsiniz. Bu sayede, bankacılık işlemlerinizle birlikte sosyal çevrenizi genişletirken aynı zamanda ek gelir elde etme imkanına kavuşuyorsunuz.

Akbank, mobil bankacılık alanında yaptığı yenilikler ve müşteri odaklı kampanyalarıyla sektörde fark yaratmaya devam ediyor. Sunduğu avantajlı faiz oranları, taksitli avans fırsatları ve diğer ödül programlarıyla müşterilerinin yanında yer alan Akbank, finansal ihtiyaçları pratik ve avantajlı çözümlerle karşılıyor. Mobil'den Akbanklı olmak, sadece birkaç dakikanızı alacak ve size birçok fırsatın kapısını aralayacak.