Kasım ayı müjdesi o bankadan geldi: 10.000 TL %0 faizli taksitli nakit avans

Üstelik bu süreçte sunduğu %0 faizli ihtiyaç kredisi ve taksitli nakit avans fırsatlarıyla dikkat çekiyor. Ayrıca yeni müşterilerine özel tanıtım faiziyle gelir elde etme imkanı da sağlayan Çift Sarılı Hesap, yatırım yapmak isteyenler için cazip bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Bankacılık sektöründe rekabet her geçen gün kızışırken, QNB Finansbank müşteri memnuniyetini artırmak için yenilikçi adımlar atmaya devam ediyor. Dijitalleşen dünyanın getirdiği kolaylıkları müşterilerine sunan banka, şimdi de QNB Mobil uygulaması üzerinden görüntülü görüşme ile bankacılık hizmetlerine erişim sağlama fırsatını tanıyor. Bu hizmetle birlikte sunulan %0 faizli kredi ve nakit avans fırsatları ise vatandaşlar için finansal anlamda nefes aldırıcı bir çözüm olarak karşımıza çıkıyor.

Modern bankacılığın en önemli kriterlerinden biri, müşterilere zaman ve mekan sınırlaması olmadan hizmet verebilmektir. QNB Finansbank bu anlayışla hareket ederek, teknolojiyi bankacılık ürünleriyle bütünleştiriyor ve müşterilerine hızlı bir şekilde bankacılık hizmeti alma olanağını sunuyor.

QNB Mobil uygulamasını indirip sadece birkaç adımda banka müşterisi olabilirsiniz. Üstelik bu işlemi evinizin konforunda ya da iş yerinizden, dilediğiniz her yerden gerçekleştirebilirsiniz. Görüntülü görüşme seçeneği ile müşteri temsilcileriyle yüz yüze iletişim kurarak, herhangi bir şubeye gitme zahmetine katlanmadan işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.

Fakat QNB Finansbank’ın sunduğu avantajlar sadece bu kadarla sınırlı değil. Bankanın yeni müşterilerine özel olarak sunduğu fırsatlar, adeta "Bu fırsat insanı QNB Finansbanklı yapar!" dedirtecek cinsten. İşte bu fırsatlardan bazıları:

10.000 TL %0 Faizli İhtiyaç Kredisi

QNB Finansbank, belirli kampanya dönemlerinde müşterilerine %0 faizle 10.000 TL ihtiyaç kredisi sunuyor. Bu fırsat, acil nakit ihtiyacı olan ya da mevcut borçlarını daha düşük maliyetle yeniden yapılandırmak isteyenler için biçilmiş kaftan.

10.000 TL %0 Faizli Taksitli Nakit Avans

Nakit avans kullanmak isteyen müşterilere de güzel haberler var. QNB Finansbank’ın taksitli nakit avans ürünü de %0 faiz oranıyla sunuluyor. Bu sayede anlık nakit ihtiyacınızı faiz ödemeden karşılamanın rahatlığını yaşayabilirsiniz.

Toplamda Faizsiz 20.000 TL

İhtiyaç kredisi ve nakit avans fırsatlarını birleştirdiğinizde, toplamda 20.000 TL’lik bir finansal desteği, faiz ödemeden kullanma şansınız oluyor.

%35,00 Tanışma Faiziyle Günlük Kazandıran Çift Sarılı Hesap

QNB Finansbank’ın yeni müşterilerine sunduğu bir diğer avantaj ise Çift Sarılı Hesap üzerinden yüksek tanışma faiz oranı. Bu hesap türüyle, yatırımlarınızı değerlendirebilir ve günlük kazanç elde etme fırsatını yakalayabilirsiniz.

Bu tür fırsatlar, müşterilerin bankalarla olan ilişkilerinde yeni bir sayfa açmalarına olanak tanıyor ve QNB Finansbank’ı, rekabetin yoğun olduğu finans sektöründe öne çıkarıyor. Ayrıca, bu kampanyalar sayesinde finansal ihtiyaçlarınızı planlarken daha esnek ve avantajlı seçenekler değerlendirebilirsiniz.