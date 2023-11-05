Advert

Kasım ayı müjdesi o bankadan geldi: 10.000 TL %0 faizli taksitli nakit avans

QNB Finansbank, müşterilerine dijital platformlar üzerinden kolaylık ve hızlı bir bankacılık deneyimi vaat ediyor. Mobil uygulamasını indirerek görüntülü görüşme ile banka müşterisi olma fırsatını sunuyor.

Kasım ayı müjdesi o bankadan geldi: 10.000 TL %0 faizli taksitli nakit avans
YAŞAM
Yayın Tarihi : 05-11-2023 19:57

Üstelik bu süreçte sunduğu %0 faizli ihtiyaç kredisi ve taksitli nakit avans fırsatlarıyla dikkat çekiyor. Ayrıca yeni müşterilerine özel tanıtım faiziyle gelir elde etme imkanı da sağlayan Çift Sarılı Hesap, yatırım yapmak isteyenler için cazip bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Bankacılık sektöründe rekabet her geçen gün kızışırken, QNB Finansbank müşteri memnuniyetini artırmak için yenilikçi adımlar atmaya devam ediyor. Dijitalleşen dünyanın getirdiği kolaylıkları müşterilerine sunan banka, şimdi de QNB Mobil uygulaması üzerinden görüntülü görüşme ile bankacılık hizmetlerine erişim sağlama fırsatını tanıyor. Bu hizmetle birlikte sunulan %0 faizli kredi ve nakit avans fırsatları ise vatandaşlar için finansal anlamda nefes aldırıcı bir çözüm olarak karşımıza çıkıyor.

Modern bankacılığın en önemli kriterlerinden biri, müşterilere zaman ve mekan sınırlaması olmadan hizmet verebilmektir. QNB Finansbank bu anlayışla hareket ederek, teknolojiyi bankacılık ürünleriyle bütünleştiriyor ve müşterilerine hızlı bir şekilde bankacılık hizmeti alma olanağını sunuyor.

QNB Mobil uygulamasını indirip sadece birkaç adımda banka müşterisi olabilirsiniz. Üstelik bu işlemi evinizin konforunda ya da iş yerinizden, dilediğiniz her yerden gerçekleştirebilirsiniz. Görüntülü görüşme seçeneği ile müşteri temsilcileriyle yüz yüze iletişim kurarak, herhangi bir şubeye gitme zahmetine katlanmadan işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.

Fakat QNB Finansbank’ın sunduğu avantajlar sadece bu kadarla sınırlı değil. Bankanın yeni müşterilerine özel olarak sunduğu fırsatlar, adeta "Bu fırsat insanı QNB Finansbanklı yapar!" dedirtecek cinsten. İşte bu fırsatlardan bazıları:

10.000 TL %0 Faizli İhtiyaç Kredisi

QNB Finansbank, belirli kampanya dönemlerinde müşterilerine %0 faizle 10.000 TL ihtiyaç kredisi sunuyor. Bu fırsat, acil nakit ihtiyacı olan ya da mevcut borçlarını daha düşük maliyetle yeniden yapılandırmak isteyenler için biçilmiş kaftan.

10.000 TL %0 Faizli Taksitli Nakit Avans

Nakit avans kullanmak isteyen müşterilere de güzel haberler var. QNB Finansbank’ın taksitli nakit avans ürünü de %0 faiz oranıyla sunuluyor. Bu sayede anlık nakit ihtiyacınızı faiz ödemeden karşılamanın rahatlığını yaşayabilirsiniz.

Toplamda Faizsiz 20.000 TL

İhtiyaç kredisi ve nakit avans fırsatlarını birleştirdiğinizde, toplamda 20.000 TL’lik bir finansal desteği, faiz ödemeden kullanma şansınız oluyor.

%35,00 Tanışma Faiziyle Günlük Kazandıran Çift Sarılı Hesap

QNB Finansbank’ın yeni müşterilerine sunduğu bir diğer avantaj ise Çift Sarılı Hesap üzerinden yüksek tanışma faiz oranı. Bu hesap türüyle, yatırımlarınızı değerlendirebilir ve günlük kazanç elde etme fırsatını yakalayabilirsiniz.

Bu tür fırsatlar, müşterilerin bankalarla olan ilişkilerinde yeni bir sayfa açmalarına olanak tanıyor ve QNB Finansbank’ı, rekabetin yoğun olduğu finans sektöründe öne çıkarıyor. Ayrıca, bu kampanyalar sayesinde finansal ihtiyaçlarınızı planlarken daha esnek ve avantajlı seçenekler değerlendirebilirsiniz.

Benzer Haberler
Antalyaspor Beşiktaş Canlı izle Şifresiz Bein Sports 1 canlı maç izle link Antalyaspor Beşiktaş Canlı izle Şifresiz Bein Sports 1 canlı maç izle link
Ziraat Bankası ve Vakıfbank açıkladı, faizler değişti! Kasım ayı konut, taşıt, ihtiyaç kredisi maliyet tabloları! Ziraat Bankası ve Vakıfbank açıkladı, faizler değişti! Kasım ayı konut, taşıt, ihtiyaç kredisi maliyet tabloları!
5-25-50 kuruş ve madeni 1 TL paralar hakkında DARPHANE resmen karar verdi! Komple değişiyor! Demir 5 10 Lira çıkacak mı? 5-25-50 kuruş ve madeni 1 TL paralar hakkında DARPHANE resmen karar verdi! Komple değişiyor! Demir 5 10 Lira çıkacak mı?
Asgari ücretliye tek başvuru ile trink 20.000 TL! ON, Enpara, Türkiye Finans Katılım Bankası... Asgari ücretliye tek başvuru ile trink 20.000 TL! ON, Enpara, Türkiye Finans Katılım Bankası...
Fındık fiyatları serbest piyasada karalar bağlattı! Giresun, Ordu, Trabzon, Düzce, Sakarya, Samsun, Kocaeli! Fındık fiyatları serbest piyasada karalar bağlattı! Giresun, Ordu, Trabzon, Düzce, Sakarya, Samsun, Kocaeli!
Emeklilerin hesaplarına 55.000 TL yatıyor! Ziraat Bankası'ndan emekli paketi! Emeklilerin hesaplarına 55.000 TL yatıyor! Ziraat Bankası'ndan emekli paketi!
ÇOK OKUNANLAR
Şükran Ovalı'nın cesur pozlarına eşi Caner Erkin dayanamadı: Aşksın be aşk
  • 01-11-2023 10:45

Şükran Ovalı'nın cesur pozlarına eşi Caner Erkin dayanamadı: Aşksın be aşk

Mauro Icardi, eşi Wanda Nara'yı kucakladı sosyal medya yıkıldı
  • 02-11-2023 16:37

Mauro Icardi, eşi Wanda Nara'yı kucakladı sosyal medya yıkıldı

Hande Erçel ile Hakan Sabancı'dan romantik paylaşım
  • 30-10-2023 09:30

Hande Erçel ile Hakan Sabancı'dan romantik paylaşım

Zehra Güneş milyonere katıldı, Volkan Demirel'i aradı
  • 30-10-2023 11:42

Zehra Güneş milyonere katıldı, Volkan Demirel'i aradı

Zehra Güneş'in serveti dudak uçuklattı! Dünyanın en zengin kadın voleybolcular listesi
  • 03-11-2023 09:05

Zehra Güneş'in serveti dudak uçuklattı! Dünyanın en zengin kadın voleybolcular listesi