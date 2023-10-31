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Kasım ayı kamuya binlerce personel alımı: En az lise mezunu PTT, Adalet Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı personel alımı başvuru şartları

Kamuya ait kurumlarda en az lise mezunu 32 bin 147 kişilik kadro açığı için yeni personel alımı ilan edildi.

Kasım ayı kamuya binlerce personel alımı: En az lise mezunu PTT, Adalet Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı personel alımı başvuru şartları
YAŞAM
Yayın Tarihi : 31-10-2023 15:00

Bu alımlar, farklı kamu kurumlarına yapılacak ve istihdam sağlamak isteyen kişilere büyük bir fırsat sunuyor. İşte bu alımların hangi kurumlarda gerçekleşeceği ve başvuru şartları hakkında detaylı bilgiler:

Hangi Kurumlarda Personel Alımları Gerçekleşecek?

Resmi Gazete üzerinden yayınlanan personel alımları aşağıda belirtilen kamu kurumları ve kuruluşlarında gerçekleşecek:

  1. Ticaret Bakanlığı,
  2. PTT,
  3. Hazine ve Maliye Bakanlığı,
  4. Engelli Memur,
  5. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,
  6. Adalet Bakanlığı,
  7. Cumhurbaşkanlığı.

Her bir kurumun belirlediği kontenjanlar ve kadro dağılımları farklılık gösterebilir.

Başvuru Şartları Nelerdir?

Personel alımlarına başvurmak isteyen adayların aşağıdaki şartları sağlamaları gerekir:

1. Lise Mezunu Olmak

Kamu kurumlarına alınacak personellerin en az lise mezunu olmaları gerekmektedir.

2. KPSS Puanı

Bazı alımlar KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı) puanına dayalı olarak gerçekleştirilecektir. Bu nedenle adayların KPSS sınavına girmiş ve ilgili puanı almış olmaları gerekmektedir.

3. T.C. Vatandaşı Olmak

Başvuru yapacak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları gerekmektedir. T.C. vatandaşı olmayan kişiler bu alımlardan yararlanamazlar.

Her kurumun başvuru şartları ve süreçleri farklı olabilir. Başvuru yapmadan önce ilgili kurumların resmi internet sitelerini ziyaret ederek güncel bilgilere ulaşmak önemlidir.

Alımların Detayları

  • Cumhurbaşkanlığı bünyesine bağlı 22 farklı kuruma, 15.577 personel alımı yapılacak.
  • Ticaret Bakanlığı, Denetmen ve Denetmen Yardımcıları kadrolarına 1500 personel alımı yapacak.
  • Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı ve diğer birimlere toplamda 2750 personel alacak.
  • PTT, gişe ve büro görevlileri, postacılar, uzman yardımcıları, mühendisler, avukatlar, mimarlar ve teknikerler için tahmini olarak 10.000 personel alacak.
  • Engelli memur alımları, en az 3000 kişilik kadro ile gerçekleşecektir.
  • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, proje kapsamında 550 personel alımı yapacak.
  • Adalet Bakanlığı, özellikle deprem bölgelerinde 1000 personel alımı gerçekleştirecektir.

Başvuru süreçleri ve detayları için ilgili kurumların resmi internet sitelerini takip etmek gerekmektedir. Bu alımlar, istihdam sağlama ve kamu kurumlarına katılma fırsatı sunarak, iş arayanlar için önemli bir kapıdır.

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