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Kasım 2023 Fiat otomobil fiyat listesi şoke etti: Egea, Cross, Wagon, Doblo, fiorino fiyatlarına okkalı zam geldi!

Fiat, Kasım ayında tüm araçlarına döviz kuru zammı geldiğini açıkladı. Euro kuru geçen ay 29 lira 30 kuruş seviyelerinde seyrediyorken, bu ay 30 liranın üzerine çıkarak araba fiyatlarına zam olarak yansıdı. Bu zammın sonucunda, araç fiyatlarında artışlar yaşandı ve bu artışlar 25 bin lirayı buldu.

Kasım 2023 Fiat otomobil fiyat listesi şoke etti: Egea, Cross, Wagon, Doblo, fiorino fiyatlarına okkalı zam geldi!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 02-11-2023 16:23

Geçen ay Türkiye'de satılan en ucuz Egea modeli 752 bin lira seviyelerindeyken, Kasım ayında en ucuz Egea modelinin fiyatı 777 bin 900 liraya kadar yükseldi. İşte Fiat'ın Kasım 2023 fiyat listesi ve detayları:

Egea Sedan Easy:

  • 1.4 Fire 95 HP Easy Manuel Benzinli: Eskiden 815.900 TL, Şimdi 777.900 TL

  • 1.3 M.Jet 95 HP Easy Manuel Dizel: Eskiden 988.900 TL, Şimdi 946.900 TL

  • 1.6 M.Jet 130 HP DCT Easy Otomatik Dizel: Eskiden 1.121.900 TL, Şimdi 1.073.900 TL

  • 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Easy Otomatik Elektrikli-Benzinli: Eskiden 1.215.900 TL, Şimdi 1.205.900 TL

Egea Sedan Urban:

  • 1.4 Fire 95 HP Urban Manuel Benzinli: Eskiden 837.900 TL, Şimdi 827.900 TL

  • 1.3 M.Jet 95 HP Urban Manuel Dizel: Eskiden 1.006.900 TL, Şimdi 996.900 TL

  • 1.6 M.Jet 130 HP Urban Manuel Dizel: Eskiden 1.097.900 TL, Şimdi 1.050.900 TL

  • 1.6 M.Jet 130 HP DCT Urban Otomatik Dizel: Eskiden 1.184.900 TL, Şimdi 1.133.900 TL

  • 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Urban Otomatik Elektrikli-Benzinli: Eskiden 1.255.900 TL, Şimdi 1.245.900 TL

Egea Sedan Lounge:

  • 1.4 Fire 95 HP Lounge Manuel Benzinli: Eskiden 887.900 TL, Şimdi 877.900 TL

  • 1.3 M.Jet 95 HP Lounge Manuel Dizel: Eskiden 1.056.900 TL, Şimdi 1.046.900 TL

  • 1.6 M.Jet 130 HP DCT Lounge Otomatik Dizel: Eskiden 1.234.900 TL, Şimdi 1.183.900 TL

  • 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Lounge Otomatik Elektrikli-Benzinli: Eskiden 1.305.900 TL, Şimdi 1.295.900 TL

Egea Sedan Limited:

  • 1.4 Fire 95 HP Limited Manuel Benzinli: Eskiden 937.900 TL, Şimdi 927.900 TL

  • 1.6 M.Jet 130 HP DCT Limited Otomatik Dizel: Eskiden 1.243.900 TL, Şimdi 1.233.900 TL

  • 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Limited Otomatik Elektrikli-Benzinli: Eskiden 1.355.900 TL, Şimdi 1.345.900 TL

Egea Cross Street:

  • 1.4 Fire 95 HP Street Manuel Benzinli: Eskiden 860.900 TL, Şimdi 850.900 TL

  • 1.3 M.Jet 95 HP Street Manuel Dizel: Eskiden 1.010.900 TL, Şimdi 1.000.900 TL

  • 1.6 M.Jet 130 HP DCT Street Otomatik Dizel: Eskiden 1.139.900 TL, Şimdi 1.129.900 TL

  • 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Street Otomatik Elektrikli-Benzinli: Eskiden 1.271.900 TL, Şimdi 1.261.900 TL

Egea Cross Urban:

  • 1.4 Fire 95 HP Urban Manuel Benzinli: Eskiden 900.900 TL, Şimdi 890.900 TL

  • 1.3 M.Jet 95 HP Urban Manuel Dizel: Eskiden 1.087.900 TL, Şimdi 1.040.900 TL

  • 1.6 M.Jet 130 HP DCT Urban Otomatik Dizel: Eskiden 1.223.900 TL, Şimdi 1.169.900 TL

  • 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Urban Otomatik Elektrikli-Benzinli: Eskiden 1.301.900 TL, Şimdi 1.291.900 TL

Egea Cross Lounge:

  • 1.4 Fire 95 HP Lounge Manuel Benzinli: Eskiden 950.900 TL, Şimdi 940.900 TL

  • 1.6 M.Jet 130 HP DCT Lounge Otomatik Dizel: Eskiden 1.229.900 TL, Şimdi 1.219.900 TL

  • 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Lounge Otomatik Elektrikli-Benzinli: Eskiden 1.351.900 TL, Şimdi 1.341.900 TL

Egea Cross Limited:

  • 1.4 Fire 95 HP Limited Manuel Benzinli: Eskiden 1.000.900 TL, Şimdi 990.900 TL

  • 1.6 M.Jet 130 HP DCT Limited Otomatik Dizel: Eskiden 1.279.900 TL, Şimdi 1.269.900 TL

  • 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Limited Otomatik Elektrikli-Benzinli: Eskiden 1.401.900 TL, Şimdi 1.391.900 TL

Panda City:

  • 1.0 70 HP Cross Manuel Mild Hybrid-Benzinli: Eskiden 802.900 TL, Şimdi 792.900 TL

Panda Cross 4x2:

  • 1.0 70 HP Urban Manuel Mild Hybrid-Benzinli: Eskiden 859.900 TL, Şimdi 849.900 TL

500 Dolcevita 500:

  • 500 HB Dolcevita 1.0 Hybrid 70 HP Dolcevita Manuel Hybrid: Eskiden 969.900 TL, Şimdi 959.900 TL

500 Dolcevita 500C:

  • 500 Cabrio Dolcevita 1.0 Hybrid 70 HP Dolcevita Manuel Hybrid: Eskiden 1.083.900 TL, Şimdi 1.073.900 TL

Ticari Araçlar:

  • Yeni Doblo Cargo Standart 1.5 100 HP BlueHDI E6.4 Standart Manuel Dizel: 719.900 TL

  • Yeni Doblo Cargo Maxi Maxi 1.5 100 HP BlueHDI E6.4 Maxi Manuel Dizel: Eskiden 759.900 TL, Şimdi 724.900 TL

  • Yeni Doblo Combi Standart: Easy 859 bin liradan, Urban 929 bin liradan, Premium Plus 1 milyon 99 bin liradan satılıyor.

  • Fiorino Cargo Standart 1.3 M.Jet 95Hp E6.4 Standart Manuel Dizel: Eskiden 573.900 TL, Şimdi 548.900 TL

  • Fiorino Cargo Standart Plus 1.3 M.Jet 95Hp E6.4 Standart Plus Manuel Dizel: Eskiden 593.900 TL, Şimdi 568.900 TL

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