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Kartlar yeniden dağıtıldı! Herkes önlemini alsın! Doların üzerine benzin dökülecek tarih belli oldu... Dolar kahini banka açıkladı

Dolar ile ilgili yaptığı açıklamalarla büyük ilgi çeken Citi, TL'nin zayıflama beklentisi içerisinde olduğu bir dönemde, tavsiyesini "ağırlığını azalt" olarak güncelledi.

Kartlar yeniden dağıtıldı! Herkes önlemini alsın! Doların üzerine benzin dökülecek tarih belli oldu... Dolar kahini banka açıkladı
YAŞAM
Yayın Tarihi : 27-08-2023 13:34

Doların üzerine benzin dökülecek tarih belli oldu... Dolar kahini banka açıkladı. Kartlar yeniden dağıtıldı! Herkes önlemini alsın-Dolar ile ilgili yaptığı açıklamalarla büyük ilgi çeken Citi, TL'nin zayıflama beklentisi içerisinde olduğu bir dönemde, tavsiyesini "ağırlığını azalt" olarak güncelledi. PPK faiz oranlarının beklendiği gibi yükselmemesi riskini vurgulayan Citi, sürpriz bir açıklamaya imza attı. İşte piyasalardaki son gelişmeler...

Citi Research: Dolar/TL'de Uzun Vadeli Pozisyon Alındı

Citi Research, TL'nin dolar karşısında daha da zayıfladığını belirterek, 3 aylık vadeli işlemler aracılığıyla dolar/TL kurunda uzun vadeli pozisyon alındığını ifade etti. Model portföyü hakkında yapılan açıklamada Citi, liranın ağırlığını azalttığını duyurdu.

Dolar/TL Hedefi 32: Citi'nin Analizi

Citi, dolar/TL kurunun şu anki seviyesi olan 27,16'dan 32'ye yükselmesini hedeflediğini paylaştı. Aynı zamanda Citi, 25 seviyesinde stop-loss (zararı durdurma) seviyesi ile önceki bir işlemi tekrar gerçekleştirdiğini de raporlarına ekledi. Yayınlanan raporda, "TCMB'nin hafta sonu kur korumalı mevduatların boyutunu azaltma yönündeki makro ihtiyati tedbirleri göz önüne alındığında, bu işleme yeniden girmek için zamanlamanın uygun olduğunu düşünüyoruz" ifadeleri yer aldı. Ayrıca Citi, Merkez Bankası'nın Perşembe günü yapacağı toplantıya da işaret etti. Citi, toplantıda faiz oranlarının beklendiği kadar yükselmemesi riskine dikkat çekti.

Citi'nin bu açıklamaları ve değerlendirmesi, finans ve yatırım dünyasında büyük yankı uyandırdı. TL'nin değer kaybı ve doların gücü üzerine yapılan bu analiz, piyasaların geleceğine dair ipuçları sunuyor. Özellikle Merkez Bankası'nın faiz kararının beklentileri karşılayıp karşılamayacağı, yakından takip edilen bir konu olarak öne çıkıyor.

Editörün notu: Burada yer alan değerlendirmeler ve bilgiler yatırım kapsamında değildir. 

 

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