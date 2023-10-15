Kartı temassız ödemeye açık olanlar dikkat! Pos cihazlı hırsızlar binlerce liralık vurgun yaptı

İstanbul Avcılar'da bir marketin önünde bekleyen üç genç, beklenmedik bir olayla karşı karşıya kaldı. Olayın kahramanı, şüpheli bir bireydi. Marketin önünde bel çantasıyla dolaşan bu şüpheli, gençlerin yanına yaklaştı. Ancak işler, gençlerin cep telefonlarına gelen bir mesajla hızla değişti. Mesajda, kredi kartlarından tam 5 bin lira çekildiğine dair bir uyarı bulunuyordu. Bu sırada, şüphelinin aynı markete iki gün sonra geri dönmesi, onun sonu olacaktı.

Şüpheli, kurnazca planını uygulamak için markete geri döndüğünde, beklenmeyen bir durumla karşılaştı. Marketin güvenlik önlemleri artırılmıştı ve bu sefer dikkat çekti. Gençlerin uyarısı üzerine olay yerine gelen polisler, şüpheliyi hemen yakaladılar. Şüphelinin bel çantasından çıkardıkları ise herkesi şaşırttı. İşte o an, marketteki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Şüpheliyi yakalayan polisler, onun bel çantasından bir pos cihazı çıkardılar. Anlaşılan o ki, şüpheli, bu cihazı kullanarak gençlerin kredi kartlarından para çalmıştı. Marketin güvenlik kameraları, bu hırsızlık girişimini açıkça gösteriyordu. Şüpheli, bu işlemi gerçekleştirirken yakalanmanın eşiğine gelmişti.

Marketin sahipleri, bu olayı duyduklarında şok içinde kaldılar. Özgür Duman ve arkadaşları, sıcak bir günün ardından marketlerine gelen bu ürdünlü ziyaretçinin aslında bir hırsız olduğunu öğrenmek onları derinden etkiledi. Ancak polislerin hızlı müdahalesi sayesinde, şüpheliyi yakalamak ve adaletin yerini bulmasını sağlamak mümkün oldu.

Bu olay, Avcılar Denizköşkler Mahallesi'nde yaşanan sıradışı bir olaydı. Marketin güvenlik kameraları ve hızlı polis müdahalesi, suçluların adaletin önünde hesap vermesini sağlamada ne kadar önemli bir rol oynadığını bir kez daha gösterdi. Şüpheli ise şimdi yasal süreçle karşı karşıya ve cezasını çekmek zorunda kalacak.

İstanbul'un sakin semtlerinden birinde, genç bir adamın kredi kartından habersizce çekilen 5 bin TL'lik paranın ardındaki sırrı çözmeye çalışan bir hikaye ortaya çıktı. Bu olay, finansal güvenliğin önemini bir kez daha vurguluyor.

Genç adam, bir gün kredi kartı ekstresini kontrol etmek için banka hesabını incelediğinde, beklenmedik bir sürprizle karşılaştı. Hiçbir alışveriş yapmadığı halde hesabından 5 bin TL çekildiğini fark etti. Şaşkın ve endişeli bir şekilde, hemen bankasının müşteri hizmetlerini aradı ve yaşadığı durumu anlattı. Bankanın çağrı merkezindeki görevli, olayı incelemeye alarak 'şüpheli işlem' başvurusu oluşturdu.

Banka, müşterisinin şikayeti üzerine hızla harekete geçti. Paranın çekildiği dakikayı belirlemek için güvenlik önlemlerini devreye soktu. Marketin güvenlik kameralarına başvurularak, bu gizemli işlemin gerçekleştiği anlar incelendi. Kamera kayıtlarında, bel çantalı bir şüphelinin parayı çekilen kişiye yaklaştığı görüldü.

Ne yazık ki, güvenlik kameraları dolandırıcıyı yakalamak için yeterli bilgi sağlayamadı. Ancak, banka müşterisinin hızlı tepkisi sayesinde, dolandırıcının daha fazla zarar vermesi engellendi. Hesabındaki işlemi hemen bildiren genç, bankanın incelemesi sonucunda parayı geri aldı.

Özgür Duman'ın babası Ramazan Duman, bir cuma günü market kasasında dururken hayatının dönüm noktasına şahitlik etti. Aynı kişi, daha önce gördüğü bir şüpheli, tekrar markete geldi.

Ramazan Duman, tekrar gelmesiyle şüphelendiği kişiyi hemen tanıdı. Bir an için şaşkınlığını üzerinden atarak, şüpheliye yaklaştı ve çantasını açmasını istedi. Şüphelinin gözlerinin içi güvenlik kameralarının yakalayabileceği bir ifadeyle parladı.

Şüphelinin çantasını açtığında, içinden çıkan şey herkesi şaşırttı. Bir pos cihazıydı! Ramazan Duman, hemen polisi arayarak durumu bildirdi.

Şüphelinin çantasından çıkan pos cihazı, aslında gelişmiş bir teknolojik hırsızlık aracıydı. İnternet üzerinden online siparişlere yanıt verdiğini ve ödemeleri bu cihazla aldığını ifade eden şüpheli, güvenlik kamera kayıtları ile birlikte gelen polis ekibine teslim edildi.

Ramazan Duman, olay sonrası yaptığı açıklamada, şüphelinin yabancı uyruklu olduğunu ve teknolojiyi kullanarak yanına yaklaştığı kişinin kredi kartından para çektiğini söyledi.

Halk arasında "skimming" olarak bilinen bu tür teknolojik hırsızlık vakaları giderek artmaktadır. Şüpheli, kurbanın kredi kartı bilgilerini bu pos cihazıyla çalmak amacıyla yaklaşmış olabilir.