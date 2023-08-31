Kart ve kredi kartı borcunu ödeyemiyorsanız mest eden haber geldi! 100 bin TL borç transfer kredisi açıldı şipşak veriliyor

100 bin TL borç transfer kredisi açıldı şipşak veriliyor! Kart ve kredi kartı borcunu ödeyemiyorsanız mest eden haber geldi- Son dönemde birçok kişi, kredi ve kredi kartı ödemelerinde zorluk yaşamaya başladı. Bu nedenle bankalar, yeni dönem için transfer kredileri hizmetini sunmaya başladı. Bu tür krediler, bireylerin kart ve kredi ödemelerini daha uygun bir şekilde yapabilmelerine olanak sağlıyor.

Transfer kredisi, vatandaşların mevcut eski veya yeni kredi borçlarını tek bir ödeme planı altında birleştirme fırsatı sunuyor. Bu sayede ödeme süreçleri daha düzenli bir hale getirilirken, taksitler de daha uygun koşullarla düzenlenebiliyor.

Denizbank'tan 100 Bin TL Kredi Desteği

Denizbank, bu alanda öne çıkan bankalardan biri olarak dikkat çekiyor. Borç kapatma kredisi ile vatandaşlara çeşitli borçlarını tek bir ödeme planı altında birleştirme ve ödeme kolaylığı sağlama imkanı sunuyor. Bu kapsamda 100 bin TL'ye kadar destek sağlanabiliyor. Ayrıca ödeme süresi olarak 24 aya varan seçenekler sunuluyor. Ancak yasal düzenlemeler nedeniyle belirli tutarlar için vade sınırlaması bulunmaktadır. Bu sebeple 100 bin TL için taksit tutarı 24 ay olarak belirlenmektedir. Ayrıca vadeye göre faiz oranlarında değişiklikler meydana gelebilmektedir.

Denizbank tarafından sunulan bu kredi, finansal rahatlık sağlamak isteyen vatandaşlar için büyük bir avantaj sunuyor. Kredi başvurusu oldukça kolaydır. Denizbank şubelerine başvuru yapabileceğiniz gibi Denizmobil uygulaması üzerinden de başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

Başvuru Detayları

Başvuru için gerekli belgeler arasında bireysel kredi başvuru formu, nüfus cüzdanı fotokopisi, gelir belgesi ve son aya ait resmi fatura veya yerleşim yeri belgesi yer almaktadır. Kefilsiz olarak sunulan bu kredi ile vatandaşlar, özellikle yasal vade sınırlamalarına uygun olarak 36 aya kadar uzanan vadeli seçeneklerle borç yükünden kurtulma fırsatına sahiptirler. Yasal düzenlemelere göre 100.000 TL üzeri tutarlar için 12 ay, 50.000 TL - 100.000 TL arası tutarlar için 24 ay ve 50.000 TL altı tutarlar için 36 ay vadeli seçenekleri sunulmaktadır.