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Karşılıksız çek affı geldi mi? Denetimli serbestlik ve infaz düzenlemesi! Flaş açıklama yapıldı!

2020 yılında başlayan ve dünya genelinde etkisini sürdüren Corona pandemisi, birçok sektörü olduğu gibi adalet sistemini de derinden etkiledi.

Karşılıksız çek affı geldi mi? Denetimli serbestlik ve infaz düzenlemesi! Flaş açıklama yapıldı!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 15-08-2023 15:09

Flaş açıklama yapıldı! Karşılıksız çek affı geldi mi? Denetimli serbestlik ve infaz düzenlemesi- 2020 yılında başlayan ve dünya genelinde etkisini sürdüren Corona pandemisi, birçok sektörü olduğu gibi adalet sistemini de derinden etkiledi. Bu kapsamda, cezaevlerinde bulunan hükümlüler için alınan tahliye kararları, toplum sağlığını koruma amacı taşıdı. 120 bin hükümlü, pandemi nedeniyle geçici olarak cezaevlerinden tahliye edildi. Ancak, tahliye edilen hükümlüler için belirlenen süre, 31 Temmuz tarihinde dolmuş bulunuyor. Türkiye'de yürürlükte olan kanuna göre, tahliye edilen hükümlülerin 1 Ağustos itibarıyla 15 gün içerisinde yeniden ceza infaz kurumlarına teslim olmaları gerekmekteydi.

Karşılıksız Çek Cezalarında Yeni Düzenlemeler: Denetimli Serbestlik İmkanı

Karşılıksız çek cezası alan hükümlüler, cezaevine girmeden önce çalışarak ve çeklerin değerini ödeyerek borçlarını kapatmak istiyorlar. Hükümlüler, "Diğer suçlular gibi, adli para cezalarının da denetimli serbestlik kapsamına alınması durumunda, birçoğumuz borçlarımızı ödeyerek yeniden düzgün bir yaşama adım atabiliriz" şeklinde açıklamalarda bulunuyorlar.

İş Dünyasından Eleştiri: Karşılıksız Çek Cezaları ve İş İnsanlarının Durumu

Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar, sosyal medya üzerinden yaptığı bir açıklamada, karşılıksız çek nedeniyle cezaevine dönüşleri eleştirerek şu ifadeleri kullanmıştır:

"Türk Ceza Kanunu'nun 170. Maddesi'nde belirtildiği üzere, dolandırıcıların bile ceza indirimine ve denetimli serbestlik hükümlerine tabi tutulduğu bir dönemde, birçok iş insanının devlet ihalelerinden hak edişlerini alamadığı, senet, çek ve açık hesap alacaklarını tahsil edemediği, konkordato ilan eden firmalardan alacaklarını alamadığı ve icra yoluyla tahsil imkanlarının da kısıtlandığı gerçeği göz önünde bulundurulmalıdır. Bu bağlamda, iş insanlarını kurdukları şirketleri kurtarmak adına hapis cezalarına mahkum etmek, çalma, gasp, cinsel istismar gibi ağır suçlardan daha büyük bir haksızlık oluşturacaktır. Üstelik bu durum, çeklerin itibarını da düzeltemeyecektir. Vergilerini düzenli ödeyen ve istihdam sağlayan iş insanlarını, borçlarını ödeyemedikleri için tekrar cezaevine çağırmak ve 5 yıl hapis cezası boyunca borç ödemelerini beklemek, iş insanlarına haksız bir suç damgası vurmak anlamlı değildir. Bu sebeple, yeni bir infaz düzenlemesine hemen ihtiyaç vardır. Bu aşamada, iş insanlarının ticari faaliyetlerine devam etmelerine olanak tanınarak, borçlarını ödemeleri için fırsat sunulmalıdır."

Çek Hükümlüleri ve Karşılıksız Çek Affı Beklentileri

Çek hükümlüleri, önceden şirket çeklerinin bu düzenlemeye dahil olmadığını ifade ederek, "Asıl büyük dalga şimdi geliyor. Temmuz ayına kadar infaz süreci bekletiliyordu. Her hükümlünün elinde ortalama 8-10 adet çek bulunmaktadır. Şimdi bu çeklerle ilgili işlemler başlamış durumda. Birçok kişi yakın gelecekte cezaevine girecektir."

Karşılıksız Çek Affı Gündemde mi?

Karşılıksız çek affı konusuyla ilgili henüz bir resmi çalışma yapılmamıştır. Bu konuyla ilgili bir çalışma yapılırsa dahi, meclisin kapalı olduğu dikkate alındığında, yeni düzenlemenin Ekim ayına kadar yürürlüğe girmesi beklenmektedir. 

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