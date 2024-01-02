Kargo Yalanı ile Dolandırıyorlar: SMS'e Tıklarsanız Her Şeyinizi Kaybedersiniz!

Sahte SMS göndererek "Yoldayız geliyoruz, linke tıklayın" tarzı mesajlar yazan dolandırıcılar, binlerce kişiyi dolandırdı. SMS'teki bu yazıya tıklamayın!

Kargo Yalanı ile Dolandırıyorlar: SMS'e Tıklarsanız Her Şeyinizi Kaybedersiniz!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 02-01-2024 13:29

Son dönemlerde artan bir sorun olarak SMS dolandırıcılığı, birçok vatandaşı mağdur ediyor. Bu dolandırıcılık yöntemi, özellikle sahte kargo mesajları üzerinden gerçekleştiriliyor. İşte bu tehlikeli dolandırıcılık yöntemiyle ilgili detaylar ve vatandaşların bu tür girişimlere karşı nasıl korunabilecekleri üzerine bilgiler:

Sahte Kargo Mesajlarıyla Dolandırıcılık Yöntemi

Dolandırıcılar, genellikle "Kargonuz birazdan geliyor" "ödeme için linke tıklayabilirsiniz" gibi başlıklar kullanarak, alıcıları kargonun yola çıktığını ve takip numarasının bulunduğunu belirten mesajlar gönderiyor. Bu mesajlar genellikle bir link içeriyor ve bu linkin tıklanması isteniyor. Ne var ki bu linkler, kullanıcıları dolandırıcıların tuzağına düşürmek için tasarlanmış olabilir.

Kişisel Bilgileriniz Çalınabilir

Kullanıcılar, sahte kargo mesajlarındaki linklere tıkladığında, kişisel bilgilerinin çalınma veya zararlı yazılımların cihazlarına bulaşma riskiyle karşı karşıya kalabilirler. Bu tür mesajlar, genellikle sipariş edilmemiş bir kargo olduğunu iddia eder ve merak uyandırarak kişileri kandırmaya çalışır.

Sosyal medya platformları üzerinden şikayetlerini dile getiren kullanıcılar, sipariş vermedikleri halde kargo mesajı aldıklarını ve linki açtıklarını belirtiyorlar. Bu, dolandırıcıların kullandığı yaygın bir taktiktir. Bu tür dolandırıcılık olaylarına maruz kalan yurttaşlar, yaşadıkları tedirginlikleri ve mağduriyetleri paylaşarak, diğer vatandaşları uyarıyorlar. Birçok kişi, bu tür mesajlara karşı dikkatli olma ve şüpheli linklere tıklamama konusunda uyarıda bulunuyor. Yurttaşlar, yasal haklarını kullanarak bu tür dolandırıcılık faaliyetleriyle mücadele etme niyetinde olduklarını ifade ediyorlar. Bu durum, genel olarak toplumda bir farkındalık yaratmayı ve diğer vatandaşları benzer durumlar konusunda bilinçlendirmeyi amaçlıyor.

Tuzağa Düşmemek İçin Dikat

  • Herhangi bir kargo siparişi vermediyseniz, bu tür mesajları dikkate almayın.
  • Mesajlardaki linklere tıklamadan önce, kargonun gerçekliğini ilgili kargo şirketiyle doğrulayın.
  • Kişisel bilgilerinizi paylaşmadan önce, mesajın veya e-postanın güvenilirliğinden emin olun.
  • Güvenilir olmayan kaynaklardan gelen mesajlara karşı temkinli olun.

Bu tür dolandırıcılık yöntemleri, özellikle dijital çağda giderek yaygınlaşmakta ve vatandaşları maddi ve manevi olarak etkilemektedir. Bu nedenle, bu tür durumlarla karşılaştığınızda dikkatli olmanız ve bilinçli hareket etmeniz önemlidir.

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