Kardeşlerim Dizisi Yeni Bölümü Ne Zaman? Dizinin Çekimlerine Ara Verilmişti!

ATV'de yayımlanan Kardeşlerim dizisinin yeni bölümü hangi gün yayınlanacak? Çekimlere devam edilecek mi? Dizide büyük yangın meydana gelmişti.

Kardeşlerim Dizisi Yeni Bölümü Ne Zaman? Dizinin Çekimlerine Ara Verilmişti!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-12-2023 07:30

ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim, izleyiciler tarafından büyük ilgi görürken, son bölümün ardından sette yaşanan bir kaza hayranları üzdü. Dizinin başarılı kadrosunda yer alan oyunculardan birinin geçirdiği set kazası, izleyiciler arasında endişe yarattı. Kardeşlerim dizisinin önemli karakterlerinden birini canlandıran deneyimli oyuncu, sette bir kaza geçirdi. Oyuncu, yaşadığı kazayı sosyal medya hesabından duyurdu ve hayranlarını bilgilendirdi. Paylaştığı mesajda, kazanın ciddi olmadığını ve hemen işinin başına döneceğini belirtti. Bu açıklama, dizinin takipçileri için bir rahatlama kaynağı oldu.

Çekimlere Bir Süre Ara Verildi

Yaşanan kaza sonrası dizinin çekimlerine kısa bir süre ara verildi. Oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin ardından çekimlere devam edileceği bildirildi.

Dizinin Yeni Bölümü Ne Zaman?

Kardeşlerim dizisi, yeni bölümüyle Cumartesi akşamı saat 20.00'de ekranlarda olacak. Dizinin hayranları, oyuncunun kazasının ardından yeni bölümü merakla bekliyor.

Kardeşlerim dizisinde yaşanan bu olay, set kazalarının ne kadar sık yaşanabileceğini ve oyuncuların sağlık durumlarının önemini bir kez daha gündeme getirdi. Oyuncunun durumunun iyi olması ve çekimlere devam edilmesi, dizinin takipçilerini sevindirdi ve yeni bölüme olan ilgiyi artırdı.

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