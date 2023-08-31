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Karar verildi! Yarın sabah saat 09.00'da emekliye ATM'den 10.000 TL nakit ödeme yapılacak

Emeklilik sistemi içerisinde yer alan SSK, BAĞ-KUR memurları ve EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) emeklilerine, sabahın erken saatlerinde heyecan verici bir açıklama yapıldı.

Karar verildi! Yarın sabah saat 09.00'da emekliye ATM'den 10.000 TL nakit ödeme yapılacak
YAŞAM
Yayın Tarihi : 31-08-2023 20:31

Yarın sabah saat 09.00'da emekliye ATM'den 10.000 TL nakit ödeme yapılacak! Karar verildi- Emeklilik sistemi içerisinde yer alan SSK, BAĞ-KUR memurları ve EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) emeklilerine, sabahın erken saatlerinde heyecan verici bir açıklama yapıldı. Ay sonuna kadar başvurularını tamamlayan emeklilere, hiçbir koşul ve şart aranmadan, tam 10.000 TL ek ödeme yapılacağı duyuruldu. Bu beklenmedik sürpriz ödemenin detayları da artık kesinleşti. ING Türkiye, emeklilere yönelik düzenlediği kampanyayı tüm detaylarıyla paylaştı. Emekliler, başvuru yaptıklarında herhangi bir şarta bağlı olmadan, ATM'den doğrudan ödeme alabilecekler.

ING Bank, Emeklilere Dev Bir Kampanya Sunuyor

Emeklilere olan desteğini sürekli olarak gösteren ING Türkiye, yeni bir promosyon kampanyasıyla milyonlarca emekliye kapılarını aralıyor. Bu yeni kampanya çerçevesinde, SSK, BAĞ-KUR memurları ve EYT emeklileri için 8.500 TL nakit ödeme ve buna ek olarak 1.500 TL ek ödeme olmak üzere toplamda tam 10.000 TL'lik promosyon fırsatı sunulacak. ING Bank, emeklilere yönelik düzenlediği kampanyada, ek ödemeyi otomatik fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda sunacak.

ING Bank Promosyonunu Nasıl Alabilirsiniz?

Artık maaşınızı taşımak için ING Türkiye'nin şubesine gitmenize gerek yok. ING Mobile uygulaması üzerinden "Cebimdeki Danışman" bölümüne tıklayarak kolayca başvurunuzu yapabilirsiniz. ING Bank'ın emekli promosyonundan yararlanmak isteyenler, maaş taşıma başvurusuyla birlikte bu cazip fırsatı elde edebilirler. Ayrıca, bu promosyon kampanyası 30 Eylül 2023 tarihine kadar geçerli olacak. ING Bank, bu süre zarfında 16 milyon emekli vatandaşa büyük ödeme fırsatını sunacak.

Koşulsuz ve Şartsız Promosyon Kampanyası Başladı

Dijital bankacılık alanında öncü olan ING Türkiye, emekliler için de önemli kolaylıklar sunuyor. Emeklileri banka şubelerine gitmekten kurtaran ING Bank, tüm işlemleri dijital bankacılık kanalları üzerinden gerçekleştirmenize olanak sağlıyor. Nakit ödemenin yanı sıra 8.500 TL'ye varan ek ödeme kazanmak isteyen emekliler, ING Bank'ın fırsatlarını dijital bankacılık hizmetleri aracılığıyla değerlendirebilecekler.

ING Türkiye'nin dev emekli promosyon kampanyası, hem halihazırda emekli olanlara hem de yeni emekli olanlara yönelik devam ediyor. Promosyondan faydalanmak isteyen emekliler, 1 Eylül 2023 ile 30 Eylül 2023 tarihleri arasında istedikleri kanaldan başvurularını yaparak 3 gün içinde promosyonlarını alabilecekler.

Turuncu Ekstra Avantajları ile Kazancınız Artıyor

ING Türkiye'nin yeni emekli promosyon kampanyası kapsamında, emeklilere özel "Turuncu Ekstra Avantajları" da sunuluyor. Bu kampanyada, düşük faizli emekli kredisi, özel emekli kredi kartı seçenekleri ve daha birçok ayrıcalık yer alıyor. Emekliler, başvurularını yaparak bu avantajlardan anında yararlanabilir ve cazip promosyon fırsatını yakalayabilirler.

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