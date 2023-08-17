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Karaca'nın İnci Işıltısıyla Büyüleyen Buluşması: #FinePearlExtra

Türkiye'nin önde gelen premium ev eşyaları markası olan Karaca, unutulmaz bir kahvaltı etkinliği ile dikkatleri üzerine çekti.

Karaca'nın İnci Işıltısıyla Büyüleyen Buluşması: #FinePearlExtra
YAŞAM
Yayın Tarihi : 17-08-2023 08:58


 

Etkinlik, Karaca'nın ev sahipliğinde, markanın incelik ve zarafetini yansıtan bir kahvaltı sofrası etrafında gerçekleşti.
Narod Çetinkaya'nın ev sahipliği yaptığı etkinlikte, sosyal medya fenomenleri, ünlüler ve tasarım dünyasından isimler bir araya geldi. Etkinliğin profesyonel organizasyonunu ise Vox Creative Agency üstlendi.

Davetliler arasında Derev Kösedag, Sibil Çetinkaya, Benan Terzioğlu, Mert Vidinli, Sima Tarkan, Rüya Büyüktetik, Ümit Karalar, Neva Dürüst, Seda Önder, Gizem Hatipoğlu ve Eliz Fındık gibi tanınmış isimler yer aldı. Bu seçkin katılımcılar, inci koleksiyonunun özel sunumunu dinleme fırsatı buldu.

Etkinlik boyunca davetlilere, inci temalı dekorasyon ve zarif detaylarla süslenmiş bir kahvaltı sunuldu. "Fine Pearl extra" koleksiyonu incelendi ve incilerin asil yapısı, incelikle işlenmiş tasarımlarla buluştu. Davetliler, inci temalı sofra düzenlemesi ve inci motifli ürünlerle tasarlanmış atmosferde keyifli anlar yaşadı.

Bu özel etkinlik, incilerin asaleti ve Karaca'nın zarafeti ile bir araya gelerek unutulmaz bir kahvaltı buluşması şeklinde hayat buldu.

Davetliler, inci koleksiyonunun estetik ve zarafetini yansıtan bu etkinlikte bir araya gelerek keyifli bir gün geçirdi.

 

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