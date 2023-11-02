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Kara listede olan vatandaşlara kefille kredi veren bankalar (başvurusu ve şartları)

Kredi almak isteyen bireylerin bazen kredi notu sorunları veya diğer finansal nedenlerle kredi başvuruları reddedilebilir. Bu gibi durumlarda, bankalar kefil isteyerek kredi başvurularını onaylama olasılığını artırabilirler.

Kara listede olan vatandaşlara kefille kredi veren bankalar (başvurusu ve şartları)
YAŞAM
Yayın Tarihi : 02-11-2023 16:36

Kefil, aslında kredi borcunu ödeyememe riskini azaltan bir güvence sağlayan bir kişidir. Ancak, kefil olacak kişilerin belirli şartları sağlaması gerekir ve bu şartlar bankadan bankaya farklılık gösterebilir.

Kefil Olacak Kişilerde Aranan Temel Şartlar:

Yeterli Kredi Notu: Kefil olacak kişinin kendi kredi geçmişi ve kredi notu, kredi başvurusunun onaylanmasında önemli bir rol oynar. Bankalar, genellikle kefilin kredi notunun yeterli seviyede olmasını isterler. Kefilin kredi notu, başvurulan kredi miktarına ve bankanın politikalarına bağlı olarak değişebilir.

Düzenli Gelir: Kefil olacak kişinin düzenli bir geliri olması gerekmektedir. Bankalar, kefilin kredi borcunu ödeme kapasitesini değerlendirmek için gelir belgelerini inceleyecektir.

SGK Kaydı: Kefilin sosyal güvenlik kaydının olması da önemlidir. SGK kaydı, kefilin resmi olarak bir işte çalıştığını veya belirli bir gelire sahip olduğunu gösterir.

Medeni Durum: Kefil evli ise, eşinin yazılı olarak muvafakat vermesi gerekebilir. Bu, evli bir kefilin kredi başvurusu yaparken eşinin onayını alması gerektiği anlamına gelir.

Diğer Özel Şartlar: Bazı bankalar, kefil olacak kişilerden ek şartlar da talep edebilirler. Bu şartlar, bankanın politikalarına ve başvurulan kredi türüne bağlı olarak değişebilir.

 

Hangi Bankalar Kefil İle Kredi Verir?

Bankalar, kredi başvurularını değerlendirirken kredi notu ve gelir gibi faktörlere dikkat ederler. Kredi notu düşük olan veya kredi başvurusu onaylanmayan bireyler için bir kefil bulmak kredi alabilme şansını artırabilir. Ancak bankalar, kefil olarak kabul edecekleri kişileri seçerken titiz davranırlar.

Kefille kredi veren bankalar, genellikle kefilin kredi notunun yüksek olmasını ve düzenli bir gelire sahip olmasını isterler. Ayrıca, kefilin finansal durumu ve borç yükü de banka tarafından değerlendirilir.

Yasal Takibe Düşenlere Kefille Kredi Veren Bankalar

Bazı bankalar, kredi notu düşük olan veya yasal takibe düşmüş bireylere kefil ile kredi verme konusunda daha esnek olabilirler. Ancak yine de kefilin finansal durumu ve kredi geçmişi göz önünde bulundurulur.

Yasal takibe düşenlere kefil ile kredi veren bazı bankalar şunlar olabilir:

  1. Denizbank
  2. TEB (Türk Ekonomi Bankası)
  3. ICBC Bank
  4. QNB Finansbank
  5. Ziraat Bankası
  6. Vakıf Bank
  7. Şekerbank
  8. Burgan Bank
  9. Aktif Bank
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