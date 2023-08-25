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Kapış kapış satılacak! 468.300 TL’ye Dacia en full modelini satıyor! İşte Türkiye başvuru şartları ve tarihleri!

Dacia Avrupa ve Türkiye pazarlarında önemli bir konuma sahiptir. Marka, bütçe dostu ve uygun fiyatlı araçlarıyla dikkat çekerken, özellikle SUV segmentindeki varlığını güçlendirmeye odaklanıyor.

Kapış kapış satılacak! 468.300 TL’ye Dacia en full modelini satıyor! İşte Türkiye başvuru şartları ve tarihleri!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 25-08-2023 08:23

468.300 TL’ye Dacia en full modelini satıyor! İşte Türkiye başvuru şartları ve tarihleri! Kapış kapış satılacak-  Dacia Avrupa ve Türkiye pazarlarında önemli bir konuma sahiptir. Marka, bütçe dostu ve uygun fiyatlı araçlarıyla dikkat çekerken, özellikle SUV segmentindeki varlığını güçlendirmeye odaklanıyor.

SUV modelleri günümüzde otomobil tercihleri arasında büyük bir ilgi görüyor. Bu nedenle Dacia, SUV segmentindeki varlığını daha da güçlendirmek amacıyla adımlar atmaktadır. Özellikle Duster modeli, Dacia'nın bu segmentteki önemli konumunu yansıtmakta ve büyük bir talep görmektedir.

Dacia, Duster modelinin fiyatını düşürerek geniş bir müşteri kitlesine ulaşmayı hedeflemektedir. Aynı zamanda, yeni Duster modeli ile ekonomik bir seçenek sunarak farklı müşteri ihtiyaçlarına yanıt verme amacını taşımaktadır. Bu stratejilerle Dacia, popülaritesini artırmayı ve pazar payını genişletmeyi amaçlamaktadır.

Duster, Dacia'nın en beğenilen ve popüler modelidir. Zarif dış tasarımı ve güçlü performansıyla öne çıkan bu model, şehir içi kullanımından off-road maceralarına kadar çok yönlü bir deneyim sunar. Geniş iç mekanı da sürücü ve yolculara konforlu bir yolculuk vadediyor.

Dacia, Duster'ın fiyatını düşürerek rekabetçi bir konum elde etmeyi amaçlamaktadır. Bu adım, Duster modeliyle daha geniş bir müşteri kitlesine hitap etme isteğini yansıtmaktadır. Beklenen fiyat düşüşü, markanın mevcut müşteri tabanını genişletme ve yeni müşteriler kazanma stratejisini yansıtmaktadır.

Dacia, yeni bir Duster modeli üzerinde çalışmaktadır. Bu model, daha düşük donanım seviyelerine sahip olacak ve daha ekonomik bir seçenek sunmayı hedefleyecektir. Temel ihtiyaçları karşılayacak şekilde tasarlanacak olan bu model, teknolojik açıdan daha sade bir yapıya sahip olabilir.

2023 yılında satışa sunulan Dacia Duster engelli araç fiyatları ise şu şekildedir:

  • 2023 Dacia Duster 1.0 Turbo 90 bg 4x2 Comfort: 377.900 TL
  • 2023 Dacia Duster ECO-G Turbo 100 bg 4x2 Comfort: 391.900 TL
  • 2023 Dacia Duster ECO-G Turbo 100 bg 4x2 Prestige: 407.000 TL
  • 2023 Dacia Duster 1.3 Turbo 150 bg EDC 4x2 Comfort: 408.500 TL
  • 2023 Dacia Duster 1.3 Turbo 150 bg 4x4 Comfort: 423.300 TL
  • 2023 Dacia Duster 1.5 Blue dCi 115 bg 4x2 Comfort: 440.800 TL
  • 2023 Dacia Duster 1.5 Blue dCi 115 bg 4x4 Comfort: 468.300 TL

Dacia, uygun fiyatlı ve kullanışlı modelleriyle otomobil sektöründeki varlığını sürdürmeye ve müşteri ihtiyaçlarına uygun seçenekler sunmaya devam ediyor.

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