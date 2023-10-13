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Kapı aralandı! 25 yıldan fazla evli kalana emeklilik müjdesi geliyor! Tek bir dilekçeyle 7.500 TL maaş bağlanacak!

Ev hanımları için isteğe bağlı sigorta, emeklilik hayalini gerçekleştirmenin harika bir yolunu sunuyor. Yaş şartını beklemeye gerek kalmadan, kendi primlerinizi ödeyerek erken emeklilik hakkınızı elde edebilirsiniz.

Kapı aralandı! 25 yıldan fazla evli kalana emeklilik müjdesi geliyor! Tek bir dilekçeyle 7.500 TL maaş bağlanacak!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 13-10-2023 22:54

Binlerce iş kolunda alın teri dökerek çalışmalarını sürdüren kişilerin en büyük hayali emeklilik olurken bu konuda iki farkı yöntem öne çıkıyor. Bunlardan ilki sigortalı bir işte çalışmak ve ikincisi de dışarıdan prim ödeyerek emekli olma yöntemi oluyor. Ev işleri ve çocuk bakımı nedeniyle iş hayatına atılamayan ev hanımları için ikinci yöntem ve başvuru şartları son derece önem taşıyor.

İsteğe Bağlı Sigorta: Emeklilik Hayalini Gerçekleştirin

Şans kapıyı çaldı. 25 yıldan fazla evli kalana emeklilik müjdesi geliyor. Tek bir dilekçeyle 7.500 TL maaş bağlanacak. Düzenli sigorta ödemesiyle ya da dışarıdan prim ödeyerek herkes hayalindeki emekli maaşına kavuşabiliyor. Ev hanımları ise 25 yıl şartıyla emeklilik koşulları hakkında tüm bilgileri öğrenerek Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan işlemlerini yapmak istiyor.

İsteğe Bağlı Sigorta ile Emeklilik Hakkı

4A bünyesinde yer alan isteğe bağlı sigortayla her yıl binlerce kişi kendi primlerini ödeyerek ileride emekli olma hakkını elde ediyor. Bu seçenek, emeklilik hayali kuran ev hanımları için harika bir fırsat sunuyor.

Yaş Şartı ve Erken Emeklilik

Hatta bu yöntem yaş şartı tamamlanır tamamlanmaz borçlanma yoluyla erken emeklilik hakkı bile sağlıyor. Emeklilik hayalinizi gerçekleştirmek için yaşınızı beklemeniz gerekmeyebilir.

SGK'ya Başvuru İçin 2 Temel Şart

Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvuru yapabilmek için öncelikle 18 yaşını doldurmak ve her ay düzenli olarak prim yatırmak yeterli. Emeklilik için ilk adımı atmak isteyen ev hanımları için bu şartlar önemlidir.

Minimum Çalışma Süresi ve Sigortalılık

Öte yandan ay içinde 30 günden az çalışmamak ve kendi sigortalılığı nedeniyle aylık bağlanmamış olması şartına da göz atılıyor. Bu kriterler, isteğe bağlı sigorta ile emeklilik hakkınızı elde etmek isteyen ev hanımları için geçerli.

Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvuruda bulunmak için 18 yaşını doldurmak ve düzenli prim ödemek yeterli. Minimum çalışma süresi ve sigortalılık da bu sürecin bir parçasıdır. Emeklilik hayalini süsleyen ev hanımları, isteğe bağlı sigorta ile bu hayali gerçekleştirebilirler.

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