Kapalıçarşı ters düz oldu! Gram altın, dolar ve euro piyasa tarumar olacak! İslam Memiş tarih verdi!

Gram altın, dolar ve euro piyasa tarumar olacak! İslam Memiş tarih verdi! Kapalıçarşı ters düz oldu- Piyasalardaki dalgalanma ve çalkantılar hız kesmeden devam ederken, vatandaşlar enflasyonun etkisini azaltmak ve birikimlerini korumak amacıyla altın, dolar ve Euro gibi yatırım araçlarına yönelmiş durumda. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Altın fiyatlarına dair gelecek sürprizleri değerlendiren Memiş, son derece hızlı ataklar beklediklerini belirterek tahminlerini paylaştı. Dolar, altın ve Euro yatırımı yapanları uyararak, bu dönemdeki yeni tahminlerini açıkladı.

Altın Fiyatlarında Son Durum

İslam Memiş, altın fiyatlarının son dakika sürprizlerine gebe olduğunu ifade etti. Gram altın fiyatında doların 27'nin üzerine çıkamamasının negatif etki yarattığını belirten Memiş, 1680-1730 lira aralığına dikkat çekti. Ayrıca, doların 27.43 TL'yi aşmasıyla gram altının 1738 TL'ye kadar çıktığını söyledi. Memiş, düşüşün ardından 1680 liranın destek seviyesi olduğunu ve bu seviyenin takip edilmesi gerektiğini vurguladı. Hızlı ataklarla 1750-1770 bandına ulaşmanın sürpriz olmayacağını ifade ederek yatırımcılara önerilerde bulundu.

Dolar ve Euro Tahminleri

Dolar kuru hakkında da İslam Memiş, doların 27 TL altında kalmaya çalıştığını belirtti. Türkiye'nin risk primindeki artışın doları etkilediğini ve 27 seviyesinin önemli bir direnç olduğunu dile getirdi. Ayrıca, dolar-euro paritesinin geri çekilmesinin doları olumlu etkilediğini söyledi. Memiş, dolar ve euro yatırımı yapanların fırsatları iyi değerlendirmesi gerektiğini ve parite ile ilgili dikkatli olunması gerektiğini belirtti.