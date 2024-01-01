Kanal D'nin Yeni Dizisine Usta İsim Katılıyor! Yeni Karakterler de Açıklandı!

Kanal D, Ocak ayına bomba gibi bir dizi ile giriş yapacak. Fragman, oyuncu transferi bilgisi iletildi. Diziye hangi oyuncu katıldığını açıkladık.

Kanal D'nin Yeni Dizisine Usta İsim Katılıyor! Yeni Karakterler de Açıklandı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 01-01-2024 16:48

Kanal D'nin yeni dizisi Senden Önce, iddialı oyuncu kadrosu ve sıra dışı konusu ile dikkat çekiyor. Alp Navruz, Sinem Ünsal ve Nilperi Şahinkaya'nın başrolleri paylaştığı bu dizi, Altan Erkekli ve Uğur Uzunel gibi deneyimli isimleri de kadrosuna katıyor. Dizi, başarılı iş insanı Hakan ve 6 aylık eşi İrem'in problemli evliliklerini ve bu ilişkinin altında yatan geçmiş travmaları ve derin bağları işliyor. Feride Kaytan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu, Neco Akdeniz'in görüntü yönetmenliğini üstlendiği Senden Önce, yeni yılda Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

İki Sevilen Oyuncu Diziye Katıldı

Dizide, Altan Erkekli mahallenin sevilen manavı Derman karakterine hayat verecekken, Uğur Uzunel Hakan'ın iş ortağı "Ömer" rolünü canlandıracak. İki deneyimli oyuncunun bu rollerdeki performansları büyük bir merak konusu. Alp Navruz, Sinem Ünsal ve Nilperi Şahinkaya'nın başrolde olduğu Senden Önce'nin sıcak prova çekimleri başladı. Ekip, yılbaşı sonrasında sete çıkarak izleyicilere unutulmaz bir hikaye vaat ediyor.

Bu proje, Alp Navruz'un dizi dünyasındaki yeni macerası olarak öne çıkıyor. Ayrıca, Altan Erkekli ve Uğur Uzunel'in projeye dahil olması, dizinin merak uyandıran yönlerinden biri. İzleyicilerin, bu yeni projeyi nasıl karşılayacağı ve dizinin hikayesinin nasıl ilerleyeceği ise büyük bir ilgiyle bekleniyor. Senden Önce, Kanal D'nin yeni yılda sunacağı en flaş projelerden biri olarak göze çarpıyor. Özellikle, deneyimli ve genç oyuncuların bir arada yer aldığı bu dizi, Türk televizyon dünyasında farklı bir iz bırakmayı hedefliyor. Her bir karakterin derinlemesine işlenen hikayesi ve başarılı oyunculuk performansları, Senden Önce'yi izlenmesi gereken diziler arasına sokuyor.

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