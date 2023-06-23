Kamu bankası herkesi ucuz konut sahibi yapmaya karar verdi! 190 bin TL'ye 3+1 daire verilecek internetten başvuru açıldı

190 bin TL'ye 3+1 daire verilecek internetten başvuru açıldı! Kamu bankası herkesi ucuz konut sahibi yapmaya karar verdi- Son dönemde ev ve kira fiyatlarındaki hızlı artış, vatandaşların ev sahibi olma hayallerini zorlaştırmaktadır. Bu durum nedeniyle ödemelerini yapmakta güçlük çeken vatandaşlar, yeni çözümler arayışına girmiştir. Ev sahibi olmak isteyen bireyler, bankalar tarafından sunulan yeni ilanları incelemeye başladılar.

Fiyatların anlık olarak yükselmesi, kiralık evde oturan vatandaşları zor durumda bırakmaktadır. Kamu bankaları, konut sahibi olmak isteyenlere yönelik düzenledikleri gayrimenkul ihaleleri aracılığıyla büyük bir fırsat sunmaktadır. Ziraat Bankası'nın gerçekleştirdiği bu satışlar kapsamında, uygun fiyatlarla 2+1 daireler satın alınabilmektedir. Örneğin, 190 bin TL gibi bir fiyatla konut sahibi olmak mümkündür.

Bu ihale kapsamında satın alınabilen yeni dairelere katılım sağlamak için ilgilenen bireylerin belirlenen teminat tutarını bankaya yatırması gerekmektedir. İhale sürecinin sonunda en yüksek teklifi veren kişi, ihaleyi kazanarak konutu satın alma hakkı elde eder. Ayrıca, bankadan alınan evler krediye çevrilebilir ve ev taksiti öder gibi kredi ödemesi yapılabilir. Bu kampanyadan yararlanmak isteyenler, ihaleyi kazandıktan sonra bankayla görüşme yapmalıdır. Ancak bazı evler sadece peşin olarak satın alabilirler.

İhaleye katılmak için, gayrimenkullerin bir kısmı fiziki ihale yöntemiyle, bir kısmı ise e-ihale yönetimiyle satılmaktadır. Fiziki ihalelerde, belirlenen teminat tutarının verilmesi ve teklif mektubu ile şartname belgelerinin doldurulup ihale komisyonuna teslim edilmesi gerekmektedir. E-ihalelerde ise Ziraat Bankası Şubeleri'ne başvurarak teminatın yatırılması ve online platform üzerinden teklifin verilmesi gerekmektedir.

Ziraat Bankası'nın gayrimenkul ihaleleri, ev sahibi olmak isteyenlere uygun fiyatlarla konut sahibi olma imkanı sunmaktadır. İlgilenen vatandaşlar, bankanın resmi internet sitesi ve şubeleri aracılığıyla ihalelere katılım sağlayabilirler. Bu şekilde, ev sahibi olma hayallerini gerçekleştirmek isteyenler için önemli bir fırsat ortaya çıkıyor.

E-ihale yöntemiyle satışa devam eden gayrimenkuller için, Ziraat Bankası şubelerine başvurarak işlemlere başlanabilir. Bu yöntemle konut satın almak isteyenler, taşınmazın muhammen bedelinin %6'sı tutarındaki teminatı yatırmak zorundadır. Teminatın bankaya yatırılmasının ardından, Ziraat Bankası şubesinde bulunan Gayrimenkul Satış Şartnamesi doldurulmalı ve her sayfası imzalanmalıdır.

İhaleye katılmak için yapılan bu başvurunun ardından, cep telefonuna gönderilen şifre ile https://e-satis.ziraatbank.com.tr/ adresine girilerek teklif verme işlemi gerçekleştirilmelidir. Bu adımları takip eden kişiler, e-ihale yönetimiyle gerçekleştirilen satışlara katılarak konut sahibi olma fırsatını elde edebilirler.

Ziraat Bankası'nın e-ihale yöntemi, teknolojinin getirdiği kolaylık ve erişilebilirlik sayesinde daha geniş bir kitleye hitap etmektedir. İlgilenen bireyler, bankanın şubelerinden bilgi ve yardım alarak süreci tamamlama imkanına sahiptir. Bu sayede, ev sahibi olmak isteyenler için konut satın alma süreci daha kolay ve hızlı bir şekilde ilerlemektedir.