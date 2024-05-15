Kamu bankası açıkladı: 10 bin TL kredi ödemesi verilecek!

Ziraat Bankası nakit kredi ödemesi alacak olan tüm vatandaşlar için 10.000 TL kredi ödemesi yapacağını açıkladı. Nakit krediyi almak isteyen tüm vatandaşlar, başvuru şartlarına Uygun olarak ihtiyaç kredisi ödemesi alabilecekler ve bireysel tüketici kredisi kullanabilecekler. Acil ihtiyaçları olan tüm vatandaşlar için gerçekleştirilecek olan bu yeni ihtiyaç kredisi kampanyasında 10.000 TL kredi kullanacak olan vatandaşların kredi puanı yüksek olması gerekiyor.

Ziraat Bankası üzerinden başlatılan bireysel tüketici kredisi kampanyası, 18 yaş üzerinde olan ve banka kredi politikalarına uygun olan tüm vatandaşlar için hemen aynı gün içinde nakit olarak hesaplara yatırılacaktır. Ziraat Bankası emekli kredisi kampanyasına katılmak istiyorsunuz? Ve ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız, başvuru şartlarına uygun olduğunuzu düşünen tüm vatandaşlar, banka şubelerine giderek kimlik ve gelir belgeleriyle birlikte bu kredileri kullanabiliyor.

Ziraat Bankası hesabınızın olması durumunda banka şubelerine gitmeden de işlemlerinizi kolay bir şekilde yapabileceğiniz Ziraat mobil uygulaması üzerinden bu kredi kampanyasına katılabilirsiniz ve masrafsız gelir belgesiz kredi alabilirsiniz...

Ziraat Bankası üzerinden emekli olan vatandaşlar, emekli kredisi sigortalı olarak çalışan vatandaşlar ise Son iş yerlerinde 6 aydır sigortalı olarak çalışıyor olmaları durumunda ihtiyaç kredisi başvurularını gerçekleştirebiliyor.