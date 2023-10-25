Kamu bankalarına KPSS şartsız binlerce personel alımı: Ziraat Bankası ve Vakıfbank personel alımı başvuru şartları ve kadrolar

Bu haberde, Vakıfbank ve Ziraat Bankası'nın iş ilanlarına nasıl başvurulacağını anlattık. İşte detaylar.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

İşe başvuracaklar için şartlar:

Türkiye'de yaşayan biri olmalısınız.

Kamuda çalışma yasağınız olmamalı.

Bazı suçları yapmamış olmalısınız.

Bankalarda çalışma yasağınız olmamalı.

Sağlıklı olmalısınız.

Her yerde ve her havada çalışabilmelisiniz.

Erkekler için askerlikle ilgili bazı şartlar var.

ZİRAAT BANKASI İŞE ALIM

Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım Bankası toplam 577 kişi alacak. İşte detaylar:

Ziraat Katılım'dan 12 yardımcı denetçi alınacak.

Ziraat Katılım'dan 250 servis çalışanı alınacak.

Ziraat Bankası'ndan 150 yardımcı uzman alınacak.

Ziraat Katılım Bankası'ndan 150 yardımcı uzman alınacak.

Ziraat Bankası'ndan 15 yardımcı denetçi alınacak.

VAKIFBANK İŞE ALIM

Vakıfbank, KPSS puanı olmadan 1882 kişi alacak. İşte bazı pozisyonlar: Yardımcı Denetçi, BT Yardımcı Denetçi, Yardımcı Kontrolör, BT Yardımcı Kontrolör, Yardımcı Uzman ve Memur.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Eğer yukarıda belirtilen şartlara uyuyorsanız, başvuru yapabilirsiniz. Başvuru yapmak için bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsiniz. Orada "İş Başvurusu" ya da "Kariyer" bölümünü bulmalısınız. Bu bölümlerde başvuru formunu doldurarak işe başvurabilirsiniz.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Başvurunuz kabul edildiğinde ya da reddedildiğinde size bir e-posta ya da SMS ile bilgi verilir. Bu bilgilendirmeyi beklerken sabırlı olmalısınız. Sonuçlar genellikle başvuru süresinden birkaç hafta sonra açıklanır.