Kamu bankaları ihtiyaç kredisi faizlerini arşa çıkardı: İşte 28 Temmuz banka banka faiz oranları ve hesaplaması 2023

İşte 28 Temmuz banka banka faiz oranları ve hesaplaması 2023! Kamu bankaları ihtiyaç kredisi faizlerini arşa çıkardı- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz artış kararının ardından kamu bankaları da bir kez daha bireysel kredi faizlerini yükseltme yoluna gitti. Özellikle seçimlerden önceki aylarda aylık yüzde 1,94 olan ihtiyaç kredisi faiz oranları, seçim sonrasında TCMB'nin politika faizindeki artışla birlikte yüzde 2,64'e çıkmıştı. Ancak son gelişmelerle birlikte bu oranlar yüzde 2,84'e yükseldi, yıllık olarak da yüzde 39,94'e ulaştı.

Kamu bankalarında yapılan bu faiz artışları, vatandaşların kredi kullanma taleplerini etkileyebilecek önemli bir faktör haline geldi. Kredi kısıtlamaları ise özel bankaların yanı sıra kamu bankalarını da etkiliyor. Mayıs ayından itibaren ticari müşterilere uygulanan kredi kısıtlamasının benzeri, ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşlara da yansıyor. Kamu bankaları şu anda en fazla 70 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi verme yoluna gitmiş durumda.

Öte yandan, kamu bankalarının bu faiz artışları özel bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranları ile kıyaslandığında oldukça yüksek seviyelerde bulunuyor. Özel bankaların bazılarında ihtiyaç kredisi faiz oranları, kamu bankalarına göre daha düşük seviyelerde seyrediyor. Örneğin, Enpara'da ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 2.58, ING Bank ilk müşterilerine yüzde 2.99, QNB Finansbank'ta yüzde 2.61, TEB'de ise yüzde 1.89 olarak belirlenmiştir. Bu durum, vatandaşların kredi kullanım tercihlerini etkileyebilir ve özel bankaların cazip faiz oranlarına yönelmelerine neden olabilir.

İhtiyaç kredisi faiz oranlarının artmasıyla birlikte, vatandaşların kredi kullanma kararlarını dikkatli bir şekilde değerlendirmeleri önem kazanmaktadır. Faiz oranları ve kredi koşullarını karşılaştırmak, uygun ve ekonomik bir kredi seçeneği bulmak için önemli bir adımdır.