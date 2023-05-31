Kallavi zam geliyor! Kovası 2000 TL olacak! İşte Polisan, Dyo, Filli Boya, Marshall 10, 15, 20 kg duvar boyası fiyatları

İşte Polisan, Dyo, Filli Boya, Marshall 10, 15, 20 kg duvar boyası fiyatları. Kallavi zam geliyor! Kovası 2000 TL olacak- Özellikle seçim sonrası dönemde vatandaşlar, olası zamlardan etkilenmemek için alışverişlerini hızlandırmak istiyor. Son haberlere göre, boya sektöründe de zam haberi gündeme geldi ve zamın bir ay içinde gerçekleşeceği belirtiliyor. Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında dolar kuruna bağlı olarak boya fiyatlarında rekor artışlar yaşanması bekleniyor.

Esnafın yaptığı açıklamalara göre zam haberleri artık gelmeye başladı. Bazı boya firmaları, bu süreçte indirimli fiyatlarla vatandaşları memnun etmeye çalışırken, seçim sonrasında beklenmedik fiyat artışlarıyla karşılaşabileceğimizi söylüyorlar.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte duvar boyaları da revaçta. Evlerinde yeni bir atmosfer oluşturmak isteyen vatandaşlar, piyasayı araştırarak en uygun fiyatlı boyaları bulmaya çalışıyorlar. Birçok markanın boyalarıyla ilgili yapılan araştırmalar, fiyatların genel olarak aynı düzeyde seyrettiğini gösteriyor.

Polisan, Dyo, Filli Boya ve Marshall gibi markaların duvar boyası fiyatları da açıklandı. İşte bazı örnekler:

Polisan Elegeans Extra Yarı Mat Dingin Gri 15 L boya: 1550 TL

Polisan Elegans Extra Yarı Mat Antibakteriyel İç Cephe Boyası Tüm Renkler 7,5 L masum beyaz: 1200 TL

Dyo Dinamik İpekMat Silinebilir Duvar Boyası 10 L boya: 990 TL

Filli Boya Momento Silan Yıkanabilir ve Silinebilir İç Cephe Boyası 15 L boya: 1500 TL

Marshall Maximum Silikonlu Silinebilir İç Cephe Boyası 15 L: 1800 TL

Fiyatlar bayiden bayiye ve şehirden şehre farklılık gösterebilir. Bu nedenle, en güncel fiyatları öğrenmek için yerel bayilere başvurmanızı öneririz.