Kallavi indirim yapıldı! O market A101 ve BİM'e meydan okudu! Banvit bütün piliç 48,75 TL, Filiz makarna 9,95 TL'ye düştü.

Banvit bütün piliç 48,75 TL, Filiz makarna 9,95 TL'ye düştü. Kallavi indirim yapıldı! O market A101 ve BİM'e meydan okudu- Essen Market, müşterilerine sunduğu avantajlı alışveriş imkanlarıyla bilinen bir marka olarak dikkat çekiyor. 25 Mayıs ile 4 Haziran 2023 tarihleri arasında gerçekleştireceği geniş kapsamlı indirim kampanyasıyla, müşterilerine daha da cazip fırsatlar sunmayı amaçlıyor.

Essen Market'te İndirimli Alışveriş İmkanı

Bu indirim kampanyası kapsamında, Essen Market'te yapacağınız alışverişlerde birçok üründe büyük indirimlerle karşılaşacaksınız. Temel gıda ürünlerinden ev eşyalarına, temizlik malzemelerinden kişisel bakım ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi, indirimli fiyatlarla raflarda yerini alacak.

Essen Market, müşterilerine kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla sunma anlayışıyla öne çıkıyor. Bu indirim kampanyasıyla birlikte, ihtiyaçlarınızı karşılamak için gerekli olan ürünleri daha ekonomik bir şekilde temin etme fırsatını yakalayacaksınız. Kampanya süresince indirime girecek yüzlerce ürün arasında, alışveriş listenizdeki ürünleri daha uygun fiyatlarla satın alabileceksiniz.

Geniş Ürün Yelpazesiyle İndirimler

Indirim kampanyası kapsamında Essen Market'te bulunan birçok üründe büyük indirimler uygulanacak. Temel gıda ürünleri, ev eşyaları, temizlik malzemeleri, kişisel bakım ürünleri ve daha fazlası indirim etiketleriyle raflarda yerini alacak. Bu sayede, ihtiyaçlarınızı karşılamak için gereken ürünlere daha uygun fiyatlarla sahip olabileceksiniz.

Avantajlı Alışveriş Deneyimi

Essen Market'in indirim kampanyası, müşterilere avantajlı bir alışveriş deneyimi sunmayı hedefliyor. İndirimli fiyatlar, geniş ürün çeşitliliği ve uygun ödeme seçenekleri bir araya gelerek müşterilere kazançlı bir alışveriş imkanı sağlayacak. Bu büyük indirim fırsatını kaçırmamak için 25 Mayıs - 4 Haziran tarihleri arasında Essen Market mağazalarını ziyaret edebilir veya internet sitesi üzerinden indirimli alışveriş yapabilirsiniz.

Essen Market'in indirim kampanyası kapsamında sunacağı bazı örnek ürünler:

Çotanak 5 LT ayçiçek yağı: Normalde ulaşması zor olan büyük boyutlu ayçiçek yağı teneke ambalajı, sadece 124,90 TL'ye raflarda yerini alacak. Hem mutfak ihtiyaçlarınızı karşılamak hem de bütçenize katkı sağlamak için ideal bir seçenek olacak.

Filiz makarna çeşitleri: Makarna, Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden biri. Essen Market'in indirim kampanyasıyla birlikte, Filiz makarna çeşitlerini sadece 9,95 TL'ye satın alabileceksiniz. Hem lezzetli bir öğün hem de uygun fiyatlı bir seçenek için bu indirimden faydalanabilirsiniz.

İçim taze kaşar peyniri: Kahvaltı sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan İçim taze kaşar peyniri, indirimli fiyatıyla dikkat çekiyor. Essen Market'te 600 gram İçim taze kaşar peynirini 87,75 TL'ye satın alabileceksiniz.

Fiskobilirlik Nuga: Tatlı krizlerinizi gidermek için tercih edebileceğiniz Fiskobilirlik Nuga, Essen Market'in indirim kampanyasıyla uygun fiyatlarıyla dikkat çekiyor. 700 gram Fiskobilirlik Nuga'yı sadece 58,90 TL'ye temin edebilirsiniz.

Persil matik: Evlerimizde temizlik için vazgeçilmez olan deterjanlardan biri olan Persil matik, büyük indirimle Essen Market raflarında yerini alacak. 9 kilogramlık Persil matiği sadece 149,75 TL'ye satın alabilirsiniz.

Osmancık pirinç: Sofralarımızın olmazsa olmazı pirinç, Essen Market'in indirim kampanyasıyla daha uygun fiyatlarla sizlerle buluşacak. 2500 gram osmancık pirincini sadece 77,90 TL'ye satın alabilirsiniz.

Elidor 2'si 1 arada şampuan: Kişisel bakım ürünleri arasında yer alan şampuanlar da indirim kampanyasından nasibini alacak. Essen Market'te Elidor 2'si 1 arada şampuanı 43,90 TL'ye temin edebilirsiniz.