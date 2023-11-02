Kahin son noktayı koydu: Uyarıyorum konut şok edecek! Halka arzda büyük fırsat! O tarihe dikkat!

Şirket, 41 yıllık tecrübesiyle mermer, traverten ve doğal taş alanında dünya çapında önemli bir yere sahip. Marble Systems, Stone Tile Depot, Mermer Outlet ve Country Floors markalarıyla global pazarda önemli projelerin sahibi. Şirket, başta ABD ve Avrupa olmak üzere ulusal ve uluslararası pazarda faaliyet gösteriyor. Talep toplama, "MARBL" borsa işlem koduyla, 2-3 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek.

Selçuk Geçer, video içeriğinde Türkiye ve dünya gündemini değerlendiriyor. Özellikle Amerika'daki faiz kararlarına ve Türkiye'deki konut fiyatlarına dikkat çekiyor. Geçer, konut fiyatlarında yakın zamanda çok hızlı artışlar yaşanacağını belirtiyor. Amerika'da Kasım ayında bir faiz arttırımı olmayacağını, bu durumun konut fiyatlarına etkisi olabileceğini ifade ediyor.

Önümüzdeki dönemde belki ufak ufak faiz indirimlerine gidilebileceğini anlatılacak Powell tarafından. Bu nedenle, aslında faiz kararından çok Powell'ın açıklamalarını dikkatle izleyeceğiz. Eğer hem Kasımda hem de Aralıkta faiz artışı olmazsa ve öncü veriler bu şekilde gelmeye devam ederse, Amerika'nın bu seviyelerde, yani yüksek faiz seviyelerini koruyacağını anlamamız gerekiyor.

Amerika'da tahvil faizleri yüksek seviyelere gelmiş durumda. Bu, özellikle tahvile bir hücum olacağını ve konut fiyatlarının da dibin dibine yaklaştığını gösteriyor. Amerika'daki faiz indirim sinyallerinin gelmesiyle birlikte, yılın ikinci çeyreğinden itibaren riskli piyasalarda (hisse senedi piyasaları ve kripto para piyasası) ve konut sektöründe ciddi hareketlilikler görmeye başlayacağız.

Amerika'daki konut sektöründeki hareketlilik, global olarak diğer ülkelere de yansıyacak. Özellikle enflasyonun yüksek olduğu ülkelerde, konut fiyatlarındaki hareketliliğin daha da artabileceğini belirtiyor. Türkiye de bu ülkeler arasında yer alıyor. Amerika'da konut fiyatları düşerken, mortgage başvurularında ciddi bir daralma olduğunu ve ikinci el konut satışlarının da düştüğünü belirtiyor. Ancak, konut başlangıçları ve yeni alınan konut izinlerinde artış olduğunu gözlemliyoruz.

Amerika'da yeni konut satışları Eylül'de %112.5 oranında artmış. Bu, mortgage başvurularının 28 yılın en düşük seviyesine gelmesine rağmen yeni konut satışlarının arttığını gösteriyor. Bu veriler, hem Amerika'da hem de dünyada faizlerin tepe noktalara geldiğini ve bu seviyelerin daha da yükselemeyeceğini gösteriyor.

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