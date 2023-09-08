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Kademeli emeklilik sistemi için Cuma müjdesi! EMADDER 8 Eylül 1999 sonrası emeklilik yaş şartı prim gün tablosunu açıkladı

Türkiye'de emeklilik sistemi üzerine yapılan çalışmalar ve tartışmalar, birçok kişi için önemli bir konuyu gündeme getirmiştir.

Kademeli emeklilik sistemi için Cuma müjdesi! EMADDER 8 Eylül 1999 sonrası emeklilik yaş şartı prim gün tablosunu açıkladı
YAŞAM
Yayın Tarihi : 08-09-2023 11:08

EMADDER 8 Eylül 1999 sonrası emeklilik yaş şartı prim gün tablosunu açıkladı! Kademeli emeklilik sistemi için Cuma müjdesi- Türkiye'de emeklilik sistemi, yıllar içinde birçok değişikliğe uğramış ve tartışmalara yol açmıştır. Özellikle Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) olarak bilinen bir grup emekli adayının talepleri, son yıllarda önemli bir gündem maddesi haline gelmiştir. Bu konudaki çalışmaların sonucunda AK Parti hükümeti, EYT konusunda yasal düzenlemeleri hayata geçirmeye karar verdi.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar, 8 Eylül 1999 ve öncesinde işe başlayan ve emeklilik yaş şartlarını karşılayamayan kişileri ifade eder. Bu kişiler, uzun yıllar boyunca prim ödemesine rağmen emekli olabilmek için gereken yaş şartına ulaşamadıkları için emekli maaşı almaktan mahrum kalmaktadır. Bu durum, birçok kişi için adaletsizlik olarak görülmekte ve çözüm beklemektedir.

AK Parti hükümetinin aldığı kararla, 8 Eylül 1999 ve öncesinde işe başlayan kişilere yönelik EYT başvuruları kabul edilmeye başlandı. Ancak, bu düzenleme bazı kişilerin EYT hakkını kıl payı kaçırmasına neden oldu ve bu durum, Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER) bünyesinde bir mücadeleyi tetikledi.

EMADDER, EYT ile erken emeklilik hakkı verilen kişilerin tam 17 yıl fazladan çalıştırılmasının adalet duygusunu zedelediğini ve bu nedenle kademeli emeklilik sisteminin uygulanması gerektiğini savunmaktadır. Bu sistem, kişinin işe giriş tarihi ve prim gün sayısına göre emeklilik yaşını belirlemektedir.

EMADDER tarafından yayımlanan kademeli emeklilik tablosuna göre, işe giriş tarihi ve prim gün sayısına bağlı olarak farklı şartlar belirlenmiştir. Örneğin, 8 Eylül 1999 ile 2000 arası işe girişi olan kişiler için 6.250 prim günü ve kadınlarda 43, erkeklerde 45 yaş şartı getirilmiştir. İşe giriş tarihi daha sonraki yıllara kaydıkça prim gün sayısı ve yaş şartı da artış göstermektedir.

Ayrıca, EMADDER, kısmi emeklilik hakkının da kadınlarda 50, erkeklerde 52 yaş ve 4.500 prim günüyle verilmesini talep etmektedir. Bu, emeklilik sisteminde daha fazla esneklik sağlayarak kişilere erken emeklilik fırsatı sunacaktır. Ayrıca, staj ve çıraklık sigortası mağdurlarının da EYT kapsamına dahil edilerek, bu sürelerin ilk işe giriş tarihi olarak kabul edilmesi istenmektedir.

Emeklilikte Adalet Derneği EMADDER'in kademeli emeklilik talebi, her geçen gün daha fazla destek kazanmaktadır. Seçim öncesinde Cumhur ittifakı ortaklarından gelen olumlu açıklamalar, bu taleplerin karşılanma ihtimalini artırmaktadır. Konuyla ilgili olarak gözler, yapılacak olan kabine toplantısı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına çevrilmiştir. Ayrıca, AK Parti tarafından meclise sunulacak olan yeni torba yasa tasarısı da yakından takip edilmektedir.

Bu gelişmeler, emeklilik sistemiyle ilgili uzun süredir devam eden tartışmaları ve beklentileri yansıtmaktadır. EMADDER'in kademeli emeklilik talebi, emeklilik sistemini daha adil hale getirmeyi amaçlamaktadır. Ancak, bu taleplerin hayata geçirilip geçirilmeyeceği, yakın gelecekte yapılacak olan açıklamalarla netlik kazanacaktır.

EYT konusundaki düzenlemeler ve EMADDER'in kademeli emeklilik talepleri, emeklilik sisteminin geleceği üzerine önemli ipuçları vermektedir. Bu süreci yakından takip etmek, emeklilik yaşını bekleyen birçok kişi için büyük bir önem taşımaktadır.

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