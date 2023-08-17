Kaç Çocuğunuz Varsa O Kadar Ödeme Alın! Yeni Destek Tam Sizin İçin

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından son dakika yapılan açıklamaya göre evde kaç çocuk bulunursa bulsun okullar açılmadan destek ödemesi yapılacağı belirtildi. Okullar açılmadan önce okula giden çocuğu olan hanelere yapılacak olan kırtasiye yardımı miktarının 1300 TL olduğu belirtildi. Hayat şartlarının git gide zorlaşması orta gelirliyi zorladığı kadar dar gelirlinin de adeta ocağına incir ağacı dikti. Devlet ise özellikle de çocukların eğitim hayatı boyunca verdiği desteklerdeki kalem sayısını arttırma kararı aldı. Devlet tarafından ASHB süzgecinden geçen hanelere 1300 TL kırtasiye yardımı yapılacak. Peki kırtasiye yardımı başvuruları nereden yapılır?

KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURULARI BAŞLADI

Eğitim öğretim yılının başlamasına sadece sayılı günler kaldı. Dar gelirli vatandaş, ucuz kırtasiye ürünlerini araştırırken, kat be kat artan fiyatlar karşılığında ne yapacağını şaşırdı. Devlet bazı şartları taşıyan bir hanedeki her çocuğa kırtasiye yardımı yapacak. Bu yardım okul için gerekli tüm malzemelerin alınması için bir destek olup, karşılıksız olarak ödenecek. Devlet yardımlarından faydalanabilmek için ihtiyaç sahibi kapsamında Aile Bakanlığından onay almak gerekirken, belirli ölçütleri karşılayan ve gelir miktarının belirli bir sınırın altında kalan hanelere onay verilmektedir. İlk kıstas ise haneye giren gelirin asgari ücretin üçte birinden az olması şartıdır.

KIRTASİYE YARDIMI KAÇ PARA ÖDENECEK?

Dönemsel olarak yapılan yardımlar arasında ye alan okula başlama yardımı, okulların açılması ile birlikte hak sahiplerine yapılmaktadır. Bu destek ödemesinden faydalanmak isteyen hanelerin e-devlet hesapları üzerinden eğitim destek programlarına katılım sağlaması gerekmektedir. Her sene ödenen kırtasiye yardımı bu sene de Eylül ayında ödenecek olup başvurular için SYDV'ler ve edevlet aracı olmaktadır. Geçen sene 1300 TL olan kırtasiye yardımının bu sene zamlı ödenmesi beklenmektedir.

Bakanlık kırtasiye yardımından faydalanabilmek için gerekli şartları şu şekilde açıklamış bulunmaktadır. “3294 sayılı Kanun kapsamındaki sosyal güvencesi olmayan ihtiyaç sahibi haneler ile sosyal güvencesi olan ancak hane içinde kişi başına düşen aylık geliri net asgari ücretin 1/3’ünden (2023 yılı için 3.800,78-TL) için az olan haneler faydalanabilmektedir”

81 ilde başvuruları başlayan kırtasiye yardımı için en yakın SYDV'lere gidilmesi ya da e-devlet sosyal yardımlar sekmesinin ziyaret edilmesi gerekmektedir. Hak sahibi olmayı kazanan hanelere Bakanlık tarafından ödemeler PTT üzerinden yapılacaktır.