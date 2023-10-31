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Kabine toplanıyor: Evlilik kredisi, iş kurma kredisi, ev hanımlarına emeklilik, bağkurlulara erken emeklilik detayları

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, 31 Ekim'de gerçekleştirilecek ve birçok önemli konuyu ele alacak. Toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.00'te başlayacak. Peki, bu toplantının gündemi ve beklentileri nelerdir?

Kabine toplanıyor: Evlilik kredisi, iş kurma kredisi, ev hanımlarına emeklilik, bağkurlulara erken emeklilik detayları
YAŞAM
Yayın Tarihi : 31-10-2023 09:21

Toplantının gündeminde ilk sırayı Gazze krizi alacak. İsrail'in saldırılarında birçok sivil hayatını kaybederken, uluslararası toplum Gazze'ye yardım yapma konusunu tartışıyor. Toplantıda Gazze'ye yapılacak yardımların miktarı ve şekli ele alınacak. Ayrıca İsrail'in saldırılarına son verilmesi için neler yapılabileceği de görüşülecek.

Ekonomik Adımlar

Ekonomide atılacak yeni adımlar da toplantının gündemini oluşturacak. Ekonomik istikrarın sağlanması ve enflasyonla mücadele konularında alınacak önlemler ele alınacak. Ayrıca marketlerin fiyat indirim çağrılarına nasıl cevap verileceği konusu da görüşülecek.

Evlilik Kredisi

Genç çiftlere verilecek faizsiz 2 yıl geri ödemesiz evlilik kredisi de toplantının gündeminde yer alacak. Evlenmek isteyen gençlerin evlilik masraflarını karşılamalarına yardımcı olacak bu kredi konusu kabine toplantısında ele alınacak.

İş Kurma Kredisi

Kendi işini kurmak isteyen gençlere Aile ve Gençlik Bankası tarafından verilecek faizsiz 2 yıl geri ödemesiz 150 bin TL'lik kredi de kabine toplantısında değerlendirilecek.

Ev Hanımlarına Emeklilik

Ev hanımlarının emeklilik konusu da kabinede ele alınacak konulardan biri. Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulması ile ev hanımlarına emeklilik desteği geleceği konusu toplantıda tartışılacak.

Bağkurlulara Erken Emeklilik

Bağkurlulara 5 yıl erken emeklilik konusu da kabinede ele alınacak. Bağkurlu vatandaşların emeklilik süreçleri ve koşulları değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası yapılacak açıklamalar, bu konuların nasıl değerlendirildiğini ve alınan kararları gösteren önemli bir belirleyici olacak. Bu gelişmeleri yakından takip edip kamuoyuna duyurmak görevimizdir.

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