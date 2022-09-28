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Gecce Magazin Haberleri

Kaan Yıldırım ile Pınar Deniz aşkında sürpriz gelişme!

Kaan Yıldırım, Pınar Deniz'i ailesiyle tanıştırdığını söyledi ve ekledi: "Bu gayet normal değil mi?”

Kaan Yıldırım ile Pınar Deniz aşkında sürpriz gelişme!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-09-2022 14:30

Kaan Yıldırım önceki akşam yeni dizisindeki partneri Özge Gürel ilebir araya geldi. Mekan çıkışı magazin muhabirleriyle ayaküstü sohbet eden ikili,  yeni dizileri hakkında konuştu. Taze partnerler, “Birbirimizi çok seviyoruz. Güzel bir iş çıkaracağımıza inanıyoruz. Bol bol aksiyon sahneleri olacak” diye konuştu.


Kaan Yıldırım sevgilisi Pınar Deniz'in ablasıyla sosyal medyada takipleşmeye başlamasıyla ilgili sorulara ise kızdı:

“Ablam benim hayatımdaki en önemli insanlardan biri keza Pınar da öyle. Birbirlerini sosyal medyada takibe almışlar, ne var ki bunda? Pınar tabii ki ailemle tanıştı. Bu gayet normal değil mi?”

 

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