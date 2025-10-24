Kaan Urgancıoğlu’na Mısır’da Büyük İlgi

Kaan Urgancıoğlu, El Gouna Film Festivali’nde onur konuğu olarak yer aldı ve Türk dizilerinin global başarısı üzerine dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi : 24-10-2025 14:45

Başarılı oyuncu Kaan Urgancıoğlu, bu yıl Mısır'da düzenlenen El Gouna Film Festivali’ne onur konuğu olarak katıldı. Festival boyunca yoğun ilgi gören oyuncu, etkinlik kapsamında dünyaca ünlü yıldız Cate Blanchett’ın söyleşisinin ardından sahneye çıktı. Urgancıoğlu, sunucu Sherif Nour ElDin’in sorularını yanıtlayarak hayranlarıyla samimi bir sohbet gerçekleştirdi.

Mısırlı hayranlarının büyük ilgisi karşısında mutluluğunu gizlemeyen oyuncu, etkinlik atmosferinin kendisi için oldukça ilham verici olduğunu söyledi. Salonda hem yerel hem de uluslararası takipçileri, Urgancıoğlu’nu ilgiyle dinledi.

Türk Dizilerinin Dünya Başarısı Üzerine Konuştu

Söyleşi İngilizce gerçekleştirilirken, Kaan Urgancıoğlu’nun Türk dizilerinin global etkisi hakkındaki sözleri dikkat çekti. Oyuncu, kariyerinin ilk dönemlerinden bu yana sektörde büyük bir değişim yaşandığını vurguladı.

Ünlü oyuncu, “Türkiye’de dizilerde oynamaya başladığımda sektörümüz bu kadar küresel değildi ama dünyanın her yerinden mesajlar almaya başladığım ilk anda dizilerimizin büyük bir potansiyele sahip olduğunu anladım.” diyerek dizilerin artık uluslararası bir etkiye sahip olduğunu ifade etti.

“İçi Boş Şöhret Bir Çeşit Lanettir”

Söyleşide oyunculuğa yönelik kişisel yaklaşımını da paylaşan Kaan Urgancıoğlu, kariyerine başlarken popüler olma baskısı hissetmediğini söyledi.
“Yirmilerimin başında oyunculuk bana bir disiplin sağladı. Kendimi geliştirecek alana sahip olabilmek için hemen ünlü olayım gibi bir isteğim hiç olmadı. Bence içi boş şöhret bir çeşit lanettir.” sözleri, salonda büyük dikkat çekti.

Sanat ve İlham Üzerine Etkileyici Bir Sohbet

Söyleşide sinema, yaratıcılık ve ilham kaynakları da gündeme geldi. Urgancıoğlu, farklı kültürlerle bir araya gelmenin oyunculukta yeni bakış açıları yarattığını söyledi. Bu sözleri, hayranlarından güçlü bir karşılık buldu ve salonda alkışlarla karşılandı.

