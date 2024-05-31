Joe Biden'ın İsrail-Filistin Açıklaması: Savaş Bitsin!

ABD Başkanı Joe Biden, Orta Doğu'daki gerginliği azaltma ve ateşkesin kalıcı bir şekilde sağlanması konusunda önemli bir adım attı. İsrail ile Filistin arasındaki çatışmaların durdurulması için yapılan müzakerelerde, Biden'ın sunduğu öneriyle yeni bir umut ışığı doğdu.

Biden'ın açıklamalarına göre, İsrail'in kapsamlı önerisi üç aşamadan oluşuyor ve bu aşamaların başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla çatışmanın sona erdirilmesi hedefleniyor. İlk aşama, tam bir ateşkesin sağlanması ve İsrail güçlerinin Gazze'den çekilmesini içeriyor. Bu aşama altı hafta sürecek ve Filistinlilerin evlerine geri dönmesini sağlayacak.

İkinci aşama ise İsrail ve Hamas arasındaki düşmanlığın kalıcı olarak sona erdirilmesini öngörüyor. Bu aşama, rehinelerin serbest bırakılması ve İsrail güçlerinin geri çekilmesiyle tamamlanacak. Üçüncü aşamada ise Gazze için büyük bir yeniden yapılanma planı hayata geçirilecek.

Biden, bu önerinin masada olduğunu ve tarafların bunu kabul etmesi gerektiğini belirtti. Ancak, İsrail'de bazı çevrelerin bu plana karşı çıkabileceğini ve İsrail yönetimini bu anlaşmayı desteklemeye çağırdığını dile getirdi. Ayrıca, Hamas'ın da bu anlaşmayı kabul etmesi gerektiğini vurguladı.

Filistin halkının yaşadığı zorluklara da değinen Biden, çatışmanın sona ermesinin zamanının geldiğini ifade etti. Ayrıca, Lübnan sınırında da çözüm bulunmasına yardımcı olacaklarını belirtti.

Bu önerinin bölgedeki diğer ülkelerin daha fazla entegrasyonunu sağlayabileceğine de dikkat çekti. Biden, bu adımın bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına katkı sağlayabileceğini umut ettiğini sözlerine ekledi.