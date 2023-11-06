Advert

Japon deprem uzmanı, 6.6 büyüklüğünde depremin hangi şehirde olacağını duyurdu

Türkiye'de yaşanması muhtemel bir deprem hakkında son dakika uyarıları devam ediyor. Japon uzman, deprem konusunda Türkiye'ye önemli tavsiyelerde bulunuyor.

Japon deprem uzmanı, 6.6 büyüklüğünde depremin hangi şehirde olacağını duyurdu
YAŞAM
Yayın Tarihi : 06-11-2023 10:19

Japon uzman Joshinori Moriwaki, Türkiye'nin deprem riski altında olduğunu ve her an 6.5 büyüklüğünde bir depremin meydana gelebileceğini belirtiyor. Peki, bu uyarı ne anlama geliyor ve Türkiye bu konuda ne gibi önlemler alıyor?

Japon Uzmanın Gözünden Türkiye'nin Deprem Hazırlıkları

Deprem hasarlarını azaltmanın yolları üzerine vurgu yapan Japon deprem uzmanı, Türkiye'de ve Japonya'da alınması gereken önlemleri detaylandırıyor. Uzman, bu önlemlerin hasarı yüzde 70 oranında azaltabileceğine işaret ediyor.

Tehlike Altındaki Şehirler ve Alınması Gereken Tedbirler

Moriwaki'nin belirttiğine göre, özellikle İzmir'de büyük bir deprem riski bulunuyor. Şehrin kendi fay hattının kırılmasının beklendiğini ve bu durumun ciddi önlemler alınmasını gerektirdiğini ifade ediyor.

Deprem Öncesi ve Sonrasında Yapılması Gerekenler

Uzman, deprem öncesinde ve sonrasında hayatta kalabilmek için gerekli olan önlemleri sıralıyor. Su temini, enkaz altında kalındığında yapılacaklar ve acil durum planları bu önlemler arasında yer alıyor.

Deprem konusunda toplumun bilinçlenmesi ve eğitim alması gerektiğini vurgulayan Moriwaki, depremle yaşamayı öğrenmenin ve hazırlıklı olmanın önemine değiniyor.

Binalar ve Altyapı: Depreme Dayanıklılık Testi

Depreme dayanıklı yapıların önemi konusunda da uyarılarda bulunan Japon uzman, binaların ve altyapının düzenli olarak test edilmesi gerektiğini belirtiyor.

Deprem Anında Doğru Hareket: Uzman Tavsiyeleri

Deprem anında yapılacak doğru hareketler konusunda bilgi veren Moriwaki, bireylerin ve yetkililerin nasıl hareket etmesi gerektiğini açıklıyor.

İlk Yardım ve Acil Durum Yönetimi

İlk yardımın önemine değinen uzman, deprem sonrası acil durum yönetimi ve müdahale konusunda da bilgiler sunuyor.

Benzer Haberler
44-45 ve 46 yaşındakilere erken emeklilik kapısı aralandı: Erken emekli olacak o ballı kişileri SGK duyurdu 44-45 ve 46 yaşındakilere erken emeklilik kapısı aralandı: Erken emekli olacak o ballı kişileri SGK duyurdu
Başvuran emekliye para muslukları açıldı: Kasım ayında bankalar promosyon rakamlarına dev zam yaptı Başvuran emekliye para muslukları açıldı: Kasım ayında bankalar promosyon rakamlarına dev zam yaptı
Ziraat Bankası’ndan duyuru yapıldı! Şubeye gitmeden işlem yapacaksınız Ziraat Bankası’ndan duyuru yapıldı! Şubeye gitmeden işlem yapacaksınız
Kademeli emeklilik düzenlemesi o tarihte gündeme geliyor! Vatandaşlar mest olacak Kademeli emeklilik düzenlemesi o tarihte gündeme geliyor! Vatandaşlar mest olacak
Dilan Polat tutuklandı mı? Dilan Polat cezaevine girdi mi, kaç yıl hapis yedi? Dilan Polat tutuklandı mı? Dilan Polat cezaevine girdi mi, kaç yıl hapis yedi?
Korkutan deprem! İstanbul'dan da hissedildi: 6 Kasım az önce nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu? Korkutan deprem! İstanbul'dan da hissedildi: 6 Kasım az önce nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu?
ÇOK OKUNANLAR
Şükran Ovalı'nın cesur pozlarına eşi Caner Erkin dayanamadı: Aşksın be aşk
  • 01-11-2023 10:45

Şükran Ovalı'nın cesur pozlarına eşi Caner Erkin dayanamadı: Aşksın be aşk

Mauro Icardi, eşi Wanda Nara'yı kucakladı sosyal medya yıkıldı
  • 02-11-2023 16:37

Mauro Icardi, eşi Wanda Nara'yı kucakladı sosyal medya yıkıldı

Zehra Güneş milyonere katıldı, Volkan Demirel'i aradı
  • 30-10-2023 11:42

Zehra Güneş milyonere katıldı, Volkan Demirel'i aradı

Zehra Güneş'in serveti dudak uçuklattı! Dünyanın en zengin kadın voleybolcular listesi
  • 03-11-2023 09:05

Zehra Güneş'in serveti dudak uçuklattı! Dünyanın en zengin kadın voleybolcular listesi

Simge Sağın kırmızılar içinde! 'Füze at, böyle ölmeyiz'
  • 30-10-2023 17:12

Simge Sağın kırmızılar içinde! 'Füze at, böyle ölmeyiz'