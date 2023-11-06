Japon deprem uzmanı, 6.6 büyüklüğünde depremin hangi şehirde olacağını duyurdu

Japon uzman Joshinori Moriwaki, Türkiye'nin deprem riski altında olduğunu ve her an 6.5 büyüklüğünde bir depremin meydana gelebileceğini belirtiyor. Peki, bu uyarı ne anlama geliyor ve Türkiye bu konuda ne gibi önlemler alıyor?

Japon Uzmanın Gözünden Türkiye'nin Deprem Hazırlıkları

Deprem hasarlarını azaltmanın yolları üzerine vurgu yapan Japon deprem uzmanı, Türkiye'de ve Japonya'da alınması gereken önlemleri detaylandırıyor. Uzman, bu önlemlerin hasarı yüzde 70 oranında azaltabileceğine işaret ediyor.

Tehlike Altındaki Şehirler ve Alınması Gereken Tedbirler

Moriwaki'nin belirttiğine göre, özellikle İzmir'de büyük bir deprem riski bulunuyor. Şehrin kendi fay hattının kırılmasının beklendiğini ve bu durumun ciddi önlemler alınmasını gerektirdiğini ifade ediyor.

Deprem Öncesi ve Sonrasında Yapılması Gerekenler

Uzman, deprem öncesinde ve sonrasında hayatta kalabilmek için gerekli olan önlemleri sıralıyor. Su temini, enkaz altında kalındığında yapılacaklar ve acil durum planları bu önlemler arasında yer alıyor.

Deprem konusunda toplumun bilinçlenmesi ve eğitim alması gerektiğini vurgulayan Moriwaki, depremle yaşamayı öğrenmenin ve hazırlıklı olmanın önemine değiniyor.

Binalar ve Altyapı: Depreme Dayanıklılık Testi

Depreme dayanıklı yapıların önemi konusunda da uyarılarda bulunan Japon uzman, binaların ve altyapının düzenli olarak test edilmesi gerektiğini belirtiyor.

Deprem Anında Doğru Hareket: Uzman Tavsiyeleri

Deprem anında yapılacak doğru hareketler konusunda bilgi veren Moriwaki, bireylerin ve yetkililerin nasıl hareket etmesi gerektiğini açıklıyor.

İlk Yardım ve Acil Durum Yönetimi

İlk yardımın önemine değinen uzman, deprem sonrası acil durum yönetimi ve müdahale konusunda da bilgiler sunuyor.