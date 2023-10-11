İzni olmadan günlük kiralık ev işletenlere 100 bin lira dev ceza kesilecek

AK Parti tarafından sunulan yeni kanun teklifi, kısa süreli ev kiralama uygulamalarına yeni bir çerçeve getiriyor. Bu konuda açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 100 günün altındaki turizm amaçlı konaklama ve kira ilişkisine dair önemli bilgiler paylaştı. Güler, "Artık bu tür kısa süreli konaklamalar için Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın vereceği belge gerekecek. Bu belge olmadan bu tür kiralama faaliyetlerinin yürütülmesi mümkün olmayacak." şeklinde konuştu.

Abdullah Güler, yeni düzenlemelerin sadece lisanslama ile sınırlı kalmayacağını, bu alandaki faaliyet gösteren firmalara ve bireysel kiralama yapanlara ciddi denetimlerin geleceğini belirtti. Güler, “Bu kapsam dışında olanlara da sıkı denetimler ve kontroller getiriyoruz. Amacımız, turizm sektörünün sağlıklı bir şekilde büyümesini sağlamak ve tüketicinin haklarını korumaktır.” dedi.

Kısa süreli ev kiralama sektöründe faaliyet gösterenler için yeni bir dönem başlıyor. Hem firmaların hem de bireysel olarak kiralama yapanların, yeni düzenlemeleri yakından takip etmeleri ve gerekli belgeleri zamanında almaları büyük önem taşıyor.

Türkiye'de kısa süreli konut kiralama piyasası, son yıllarda büyük bir popülerlik kazanmış durumda. Bu popülerliğin yanında, sektöre düzen getirme amacıyla TBMM'ye sunulan yeni bir kanun teklifi de gündemde.

Yeni sunulan kanun teklifine göre, Türkiye genelinde yaklaşık 30 bin civarında turizm amaçlı kiralanan konut bulunmaktadır. Bu teklifin hazırlanmasında İspanya, İtalya, Fransa ve ABD gibi ülkelerin uygulamaları örnek alındı. Bu ülkelerde, konutların ve turist bilgilerinin kayıt altına alındığı, ayrıca vergi gelirlerini artırma amacı güden düzenlemeler bulunuyor.

Konut Kiralama İçin Yeni Şartlar

Sunulan kanun teklifi ile gelen yeni düzenlemeler şöyle:

Turizm amaçlı konut kiralarken, sözleşme yapmadan önce izin belgesi alınması zorunlu hale getirilecek. Bu izin belgesini Kültür ve Turizm Bakanlığı sağlayacak.

Kiralanan konutların belgelendirilmesi sağlanacak. Böylece konutların hangi amaçla kiralandığı daha şeffaf bir şekilde kayıt altına alınacak.

Kiralama yoluyla elde edilen gelirin de kayıt altına alınması gerekecek. Bu, vergi gelirlerini artırmaya yönelik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Turizm amaçlı konut kiralama sektöründe faaliyet gösterenler için yeni bir dönem başlıyor. Yeni düzenlemelerle hem sektörün daha şeffaf bir hale gelmesi amaçlanıyor, hem de devletin vergi gelirlerini artırma yolunda adımlar atıldığı görülüyor. Bu nedenle, sektörde faaliyet gösterenlerin yeni kanun teklifini yakından takip etmeleri öneriliyor.

Kısa süreli konut kiralama sektöründe faaliyet gösterenler için önemli düzenlemeler getiren kanun teklifi, birtakım yeni cezai yaptırımları da beraberinde getiriyor.

Turizm Amaçlı Kiralama Cezaları Artıyor

Kendi kullanımı için kiraladığı konutu turizm amaçlı başkasına kiraya verenler için ciddi bir cezai yaptırım geliyor. Bu durumda olanlar için 100 bin lira para cezası uygulanacak.

Ayrıca, bu konutlarda konaklayacak kişilerin kimlik bilgileri, otel ve pansiyonlar gibi, kolluk kuvvetlerine bildirilmesi zorunlu olacak.

İzin belgesi olmadan turizm amaçlı konut kiralama faaliyetinde bulunanlara, her bir konut için 100 bin lira ceza kesilecek. Ayrıca, izin belgesi alabilmeleri için 15 gün süre tanınacak. Bu süre içerisinde belge alınmazsa, 500 bin lira ek ceza uygulanarak, 15 gün daha ek süre verilecek. Eğer bu süre sonunda da gerekli izin belgesi alınmaz ve kiralama faaliyetine devam edilirse, bu sefer 1 milyon lira cezai yaptırım uygulanacak.

Turizm amaçlı konut kiralama faaliyetlerinde, tek seferde 100 günden uzun süreli kiralamalar yeni düzenlemenin kapsamı dışında tutuldu.

Kısa süreli konut kiralama sektöründeki düzenlemeler, hem sektörde faaliyet gösterenleri hem de bu hizmetten faydalanmak isteyenleri yakından ilgilendiriyor. Bu nedenle, sektörde faaliyet gösterenlerin ve konut sahiplerinin yeni düzenlemeleri dikkatlice incelemeleri ve uyum sağlamaları büyük önem taşıyor.