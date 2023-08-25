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İşte şimdi yandık! Kredi kartı faiz oranları arşa çıktı! 1.000 TL ve 10.000 TL kart borcu olan kaç para ödeyecek?

Merkez Bankası'nın faiz artışı kredi kartı faiz oranlarını etkiledi ve bireylerin kredi kartı işlemlerinde ödeyeceği tutarları yükseltti. Bu değişiklikler, finansal planlamalar yaparken dikkate alınması gereken önemli faktörler arasında yer almaktadır.

İşte şimdi yandık! Kredi kartı faiz oranları arşa çıktı! 1.000 TL ve 10.000 TL kart borcu olan kaç para ödeyecek?
YAŞAM
Yayın Tarihi : 25-08-2023 20:32

Merkez Bankası'nın faiz kararı, kredi faizlerini yükseltti ve bu durum kredi kartı işlemlerine yansıdı. Faiz artışının ardından, kredi kartı işlemlerinde uygulanan azami faiz oranlarına dayanak olan referans oranları da yükseldi.

Referans Oranları Artış Gösterdi

Merkez Bankası'nın bir haftalık repo faizini yüzde 25'e çıkarmasının ardından, kredi kartı işlemlerinde uygulanan azami faiz oranlarına temel teşkil eden referans oranları artırıldı. 1 Eylül itibarıyla yürürlüğe girecek olan bu değişiklikle, referans oran yüzde 1,58'den yüzde 2,26'ya yükseltildi.

Kredi Kartı Faiz Oranları Yeniden Belirlendi

Bu kapsamda, kredi kartı işlemlerinde uygulanan azami akdi faiz oranı yüzde 2,13'ten yüzde 2,81'e yükseltildi. Ayrıca, kredi kartı gecikme faiz oranı yüzde 2,43'ten yüzde 3,11'e çıkarıldı. Nakit çekim veya kullanım işlemlerinde uygulanan azami akdi faiz oranı ise yüzde 2,89'dan yüzde 3,57'ye yükseltildi.

Kredi Kartı Faiz Hesaplamaları

Bir kredi kartı kullanımı üzerinden örnek bir faiz hesaplaması yapacak olursak:

  • 1.000 TL kredi kartı kullanımı için minimum asgari ödeme tutarı yüzde 30.
  • Asgari ödeme tutarı: 300 TL
  • Alışveriş faiz oranı: %2,25
  • Alışveriş faiz tutarı: 5,25 TL
  • Toplam faiz tutarı: 15,75 TL

Ayrıca, 10.000 TL kredi kartı borcu için yapılan bir faiz hesaplaması da aşağıdaki gibi olabilir:

  • Dönem Borcu: 10.000,00 TL
  • Ödenmesi Gereken Asgari Tutar: 3.000,00 TL
  • Gecikme Süresi: 1 gün
  • Günlük Net Gecikme Faizi Tutarı: 5,25 TL
  • Toplam Gecikme Faizi Tutarı: 6,30 TL
  • Toplam Borç Tutarı: 7.006,30 TL
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